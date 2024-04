Magyar Péter zászlóbontás előtt

„Ismerem, hogyan működik a propaganda. Minden nap, minden órában megtapasztalom és szerintem elég, hogy ha egy pár hetet hagyunk nekik, hogy megpróbálják lejáratni azokat az embereket és azt a pártot, amit választottam” – mondta Magyar Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában arra a kérdésre, hogy miért nem jelentette még be, melyik párt színeiben indul a nyári választáson. Amint azt megjegyezte, a döntését már meghozta, de több párt is van. Megvan a sorrend, de készül B és C opcióval is, ha „esetleg eljutottunk Oroszország szintjére”, ahol az egyik elnökjelöltet adminisztratív okok miatt akadályozták meg, hogy induljon a választáson, hiába gyűjtötte össze az ehhez szükséges aláírásokat – jegyezte meg Magyar. A cégvezetőből lett politikust, Varga Judit volt igazságügyi miniszter korábbi férjét a tüntetése utáni „számháborúról” is kérdezték. Szerinte a százmilliárdokból fenntartott közmédia és a propaganda arra se vigyáz, hogy valami hihető számot hazudjon, 25 ezret mondtak, miközben egészen biztosan 100 ezer feletti volt a létszám.

Nem akarom stresszelni a miniszterelnök urat, de a legközvetlenebb környezetéből kapok információkat – mondta Magyar Péter, majd hozzátette: „egész vasárnap üléseztek a Karmelitában és különböző forgatókönyveket dolgoztak ki”. Szerinte azt próbálják meg elhitetni magukkal, hogy a Fidesz szavazóit nem érinti a változás. Magyar úgy látja, ha ez igaz lenne, akkor nem költene a kormány naponta 50-100 milliókat a lejáratására. Felidézte a hét eleji, Menczer-féle esetet is, aki a napszemüvegébe, annak nőies voltába kötött bele. Menczer Tamás, a Fidesz frissen kinevezett kommunikációs igazgatója a Magyar Péter által viselt Ray Ban Hexagonal modellt pécézte ki magának, ami egyébként uniszex, vagyis férfiaknak és nőknek egyaránt való...

Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző úgy véli, egyelőre viszi a lendület Magyar Pétert. Az elemző szerint azért jelentett be május első vasárnapjára újabb tüntetést, mert bízik benne, addigra tisztázódnak a pártjával kapcsolatos kérdések. „Szerencsés lett volna bejelenteni múlt szombaton, melyik párttal megy neki az európai parlamenti választásnak, ennek elmaradása ugyan nem hiba, de mindenképpen hendikep. Mert ha lenne pártja, akkor mellette már más tagok, arcok is ismertek lennének, s nem az ő egyszemélyes show-ja lenne a mozgalom, melyet alapított” – mondta Szentpéteri. A június 9-i európai parlamenti választáson (EP) Magyar azért nem tud saját alapítású párttal indulni, mert a törvény szerint a voksoláson csak azok a szervezetek vehetnek részt, melyek a választás kiírásának pillanatában hivatalosan be voltak jegyezve. Magyar Péternek pedig még mindig nincs bejegyzett szervezete, így csak már egy létező formációhoz csatlakozva méretheti meg magát – van miből válogatni, legalább 150 párt rendelkezik bírósági bejegyzéssel.

(atv, hvg, Npsz)