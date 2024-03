Magyar Péter szerint Rogán Antal emberei manipulálhatták az ügyészségi iratokat

Magyar Péter azt állítja, hangfelvételekkel tudja bizonyítani, hogy Rogán Antalék belenyúltak a Völner-Schadl ügy nyomozati irataiba – írja a Telex.

Szerinte Orbán Viktornak is tudnia kellett a történtekről. Magyar szerda délelőtt négy órát töltött a Budapesti Nyomozó Ügyészségen, ahová tanúként idézték be két korábbi Facebook-posztja miatt.

Magyar azt ígérte, a következő, március 26-án esedékes meghallgatására magával hozza a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza. A bizonyítékok azért nem voltak most nála, mert nem volt egyértelmű, milyen ügyben idézték be – mondta. Megjegyezte azt is, hogy az őt kihallgató ügyészek korrektül és objektíven jártak el – számolt be a 24.hu portál.

Annyit mondtam, hogy Gulyás Gergelytől és Varga Judittól vannak információim, azt nem mondtam, hogy csak tőlük

– tette hozzá Magyar Péter.

Újságírók kérdésére azt is elárulta, több emberről is vannak hangfelvételei, de nem pontosította, hány emberről van szó, és kik az illetők, csak azt, hogy ő készítette a felvételeket, amikor megtudta, hogy „ez egy maffiaállam, amiből nagyon nehéz kiszállni”.

Varga Judit volt férje elmondta, eddig védte a családját, ám most őket már nem tudja, de az országot még talán igen.