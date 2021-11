Lukasenka válaszlépésekkel fenyeget, leállíthatja a gázszállítást is

Minszk válaszolni fog az Európai Unió bármilyen új büntetőintézkedésére vele szemben, akár az Oroszországból az EU-ba tartó fehéroroszországi földgáztranzitot is leállíthatja – jelentette ki csütörtökön Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, akit a BelTA fehérorosz állami hírügynökség idézett.

„Mi fűtjük Európát, de azzal fenyeget bennünket, hogy lezárja a határát velünk. És mi van, ha mi pedig a gázszállítást állítjuk le? Ezért azt ajánlom a lengyel és litván vezetőknek, valamint a többi meggondolatlan embernek, hogy gondolkodjon, mielőtt beszél” – jelentette ki az elnök, ezzel a Fehéroroszországon keresztül haladó Jamal-Európa gázvezetékre utalva.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte szerdán, miután Washingtonban tárgyalt Joe Biden amerikai elnökkel, hogy az EU a jövő héten újabb szankciókat vezet be Fehéroroszország ellen. Hozzátette, hogy a korlátozások magánszemélyekre és szervezetekre is vonatkoznak majd. Hírügynökségi információk szerint az EU mintegy 30 személyt és szervezetet, köztük Uladzimir Makej fehérorosz külügyminisztert és a Belavia nevű fehérorosz légitársaságot is célba veszi az intézkedésekkel.

A fehérorosz külügyminiszter közölte egy csütörtöki interjújában, hogy az Európai Unió nem hajlandó tárgyalni Minszkkel az Unióval közös határon tapasztalható migrációs válságról.

Az EU tavaly a felére csökkentette a Fehéroroszországnak határ menti infrastruktúrájának megerősítésére és migrációs fogadópontok kialakítására addig adott pénzügyi támogatását. Minszk erre válaszul úgy döntött, hogy nem tartja be az illegális migránsok visszavételéről az Unióval fennálló megállapodását – mondta Makei.

„Javasoltuk az EU-nak, hogy tárgyaljunk erről, de elutasították, majd többször újra javasoltuk ezt, de továbbra sem kaptunk pozitív választ -– jelentette ki a külügyminiszter, hozzátéve, hogy szerinte a jelenlegi válság az EU „meggondolatlan politikájának következménye”, mert Brüsszel „hívta a menekülteket”, és kijelentette, hogy kész fogadni őket. „Minszknek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk ezt a válságot” – szögezte le.

A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük az iraki Kurdisztánból, de Szíriából és afrikai országokból is jönnek, köztük nők és gyerekek. A helyzet hétfő óta különösen súlyossá vált. Ezért Lengyelország a határt már védő rendőrök és határőrök mellé 15 ezer katonát is kivezényelt. Az Európai Unió azzal vádolja Minszket, hogy ő szervezi a migránsok szállítását a határra, megtorlásul az ellene elrendelt nyugati büntetőintézkedésekért.