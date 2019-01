London ma dönt a brexitről

Theresa May brit kormányfő szerint katasztrofális mértékben károsítaná a politikába vetett bizalmat, ha nem teljesülne a brit EU-tagság megszűnéséről (brexit) hozott választói döntés, pedig már valószínűbb, hogy a szigetország az unió tagja marad, mint az, hogy megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.



A londoni alsóház várhatóan ma késő este szavaz a megállapodásról, de még nincs meg a többség az unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadásához, főleg az ír–északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt. Az sem kizárt, az alsóház akár három számjegyű többséggel is elvetheti a brexitről szóló megállapodást. Ez akár a kormány bukását is okozhatja.

Maytegnapaközép-angliaiStokeonTrent városában mondott beszédet gyári munkások előtt, abban a városban, ahol a lakosság közel 70%-a a kilépésre szavazott a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson. Kijelentette: csak úgy lehet elkerülni a megállapodás nélküli brexitet, ha a parlament kedden megszavazza az EUval elért megállapodást. May szerint „a felelőtlenség csúcsa lenne”, ha az alsóház más módon cselekedne. Hozzátette: a megállapodás nélküli, március végi brexit lehetősége változatlanul súlyos kockázat, de az ő megítélése szerint az egyezmény leszavazásának még valószínűbb következménye lenne egy olyan mértékű „parlamenti bénultság”, amely az unióból történő kilépés elmaradásának kockázatával járna.

Az ír–északír pótmegoldás aktiválására csak legvégső esetben kerülhet sor az Egyesült Királyság európai uniós kiválását követően, és akkor is csak addig lenne hatályban, amíg szigorúan szükséges – erősítette meg tegnapi közös levelében az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke. Mint írták, az EU a brit kilépés tervezett dátumát, 2019. március 29-ét követően a lehető leghamarabb kész megkezdeni a tárgyalást a jövőbeli viszonyrendszerről, így minimalizálva annak a kockázatát, hogy az átmeneti időszak végéig ne sikerüljön megállapodni.

A The Guardian brit napilap arról írt uniós forrásokra hivatkozva, hogy Brüsszel azzal számol, Theresa May a márciusi határidő meghosszabbítását kéri a következő hetekben, ha a törvényhozás leszavazza a szerződést, ebben az esetben rendkívül EU-csúcs összehívása várható. A lap szerint az EU kész lenne júniusig kitolni a kilépés határidejét

Theresa May szerint katasztrofális mértékben károsítaná a politikába vetett bizalmat, ha nem teljesülne a brit EU-tagság megszűnéséről (brexit) hozott választói döntés, márpedig már valószínűbb, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, mint az, hogy esetleg megállapodás nélkül lép ki az EU-ból. A brit kormány és az EU tegnap levélváltásban biztosította egymást arról, hogy mindent megtesznek az elért megállapodás legvitatottabb eleme, az újbóli ír–északír határellenőrzés szükségtelenné tétele végett kidolgozott tartalékmegoldás életbe léptetésének elkerülése, vagy legfeljebb korlátozott idejű alkalmazása érdekében. May a levélben hangsúlyozta: egyetlen brit kormány sem lenne hajlandó az észak-írországi megbékélési folyamat vívmányainak kockáztatására a fizikai határellenőrzés újbóli meghonosításával az Ír Köztársaság és Észak-Írország határán.

Az EU arra számít, hogy a brit parlament ma elutasítja a kormány által beterjesztett brexitmegállapodást, és ezt követően Theresa May azt fogja kérni Brüsszeltől, hogy a március 29-i brexitet legalább júliusig halasszák el – írja brüsszeli forrásokra hivatkozva a The Guardian. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke arra készül, rendkívüli csúcsot hív össze, ahol döntés születhet a halasztásról. A határidő kitolása lehetővé tenné, hogy May felülvizsgálja a dokumentumot. A The Guardian úgy tudja, az sem kizárt, hogy a későbbiek során ismét meghosszabbítják majd a kilépés halasztását. A The Sunday Times brit lap szerint kormánypárti és ellenzéki képviselők arra készülnek, a brexitről szóló megállapodás alsóházi leszavazása esetén magukhoz veszik a kezdeményezést a kilépési folyamat további menetének meghatározásában, és olyan törvénytervezetet terjesztenének elő, amely megtiltaná a kormánynak a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.

Mintegy 300 fontot kell fizetnie annak, aki szeretne egyet a brexit alkalmából készült túlélőcsomagokból. A túlélőcsomagok tartalmát elnézve úgy tűnik, a kitalálók a legrosszabbra is felkészültek, ugyanis 30 napra elég fagyasztott és szárított élelmiszer mellett tűzrakást segítő gélt és vízszűrőt is tartalmaznak – írja a BBC. A közösségi oldalon már több mint 3500 tagja van a legnagyobb válságra készülő csoportnak, az ő posztjaikból az látszik, hogy egyebek mellett gyógyszereket, pelenkákat, konzerveket, dohányt, WC-papírt és hajfestékeket is felhalmoznak. A kormány reagált a dobozok árusítására, szerintük semmi szükség nincsen arra, hogy a britek készleteket halmozzanak fel.

(MTI, Mfor, ú)