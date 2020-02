Koronavírus – Üresek a szenteltvíztartók számos olaszországi templomban

A fertőzés miatt hét napja bevezetett óvintézkedések a templomokra is vonatkoztak. A legtöbb fertőzöttet számláló Lombardia és Veneto tartományban a templomok többsége bezárt, vagy ha nyitva is maradtak, felfüggesztették a misézést. Lezárta kapuit az észak-olaszországi egyházmegyék két jelképes helyszíne, a milánói dóm és a velencei Szent Márk-bazilika, melyek a jelenlegi tervek szerint hétfőtől nyithatnak újra, de csak „adagolva” engedik be a látogatókat.

Angelo Scola nyugalmazott milánói érsek nyílt levélben fejtette ki, hogy a koronavírus nem „isteni büntetés”, hanem ugyanolyan fertőző betegség mint akármelyik más volt az emberiség történetében.

Elmaradtak a hamvazószerdai körmenetek is, több észak-olasz plébános közösségi oldalán jelentette be a hívőknek, hogy ezeket hosszabb harangzúgással helyettesítik.

A majdnem száz beteget és egy halottat számláló Emilia Romagnában már a következő hetekben esedékes húsvét előtti házi áldást is felfüggesztették, a katekizmusórákat viszont az iskolák újbóli megnyitásával egy időben újraindítják.

Vatikánvárosban is követik az olasz hatóságok diktálta óvintézkedéseket: a pápai állam egyik kapuja melletti Szent Anna-templomban is eltűnt a víz a szenteltvíztartóból. Az ostyát a hívők kezébe helyezik, és a mise végén a béke jeleként egymásnak adott kézfogást „elhalasztják”. A vatikáni hivatalokban kötelező a kézfertőtlenítő gél használata.

A szentszéki sajtóközpont megerősítette, hogy Ferenc pápa gyengélkedés miatt nem vett részt egy csütörtöki szertartáson. Vatikáni információk szerint a pápának enyhe influenzája van, de eddig semmilyen más programját nem halasztotta el.

A vesztegzáron kívüli, genovai Szent Antal-templom kapui eddig sem zártak be, de ez lesz a második vasárnap, hogy a papok üres padsorokat várnak. Megoldásként az utóbbi napokban is követett internetes misézést választották az erre kialakított közösségi videómegosztó-oldalon.

Máshol a templomi temetési gyászszertartást is interneten mutatják be a részt venni kívánóknak, mivel a templomba csak szűk számban engednek be embereket. A katekizmusórákat is ugyanígy tartják meg, például az elsőáldozásra készülőknek.

A koronavírus decemberben Kínában ütötte fel a fejét, és továbbra is ott regisztrálják a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó részét. A fertőzés már több mint 50 további országban megjelent. Olaszországban 655 megbetegedést jelentettek, 17-en belehaltak a fertőzésbe.