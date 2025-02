Könnygáz nyomait találta az ukrajnai hadszíntéren a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet

A jelentés szerint Ukrajna a szervezet segítségét kérte azon állítások kivizsgálására, amelyek szerint Oroszország jogellenes módon könnygázt vetett be 2024 októberében a frontvonalak mentén Dnyipropetrovszk régióban.

A szervezet megerősítette: a vizsgálatok megerősítették a CS néven ismert nem halálos tömegoszlató vegyi anyag, a klórbenzilidénmalonitril (C10H5ClN2, illetve 2-klórbenzilidénmalonitril, vagy CS gáz) jelenlétét három állítólagos incidenshez kapcsolódóan a megnevezett régióban. Az incidensek állítólag 2024. október 2-án Mariivka falu közelében, 2024. október 12-én és 14-én Illinka falu közelében történtek.

A vizsgálatok tanúvallomások, valamint Ukrajna által rendelkezésre bocsátott kilenc minta alapján készültek: négy gránátlövedék, három talajminta és két vegetációs minta alapján, amelyeket az ellenséges csapatokkal való konfrontációs vonalak mentén gyűjtöttek be.

„Az OPCW által kijelölt laboratóriumok által külön-külön és egymástól függetlenül végzett elemzések megerősítik, hogy a gyűjtött gránátok felületén megtalálható a tömegoszlatáshoz használt CS anyag, illetve a CS-szel rokon vegyületeket, vagy azok bomlástermékeit. A talaj- és vegetációs minták, ahol a gránátokat a földön fekve találták, szintén tartalmaztak CS-t, illetve annak bomlástermékeit” – fogalmaztak.

A könnygáz nem halálos, de átmenetileg irritálja a szemet és a légutakat – jegyezték meg.

A szervezet jelentésében hangsúlyozta: a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) értelmében tilos tömegoszlató anyagokat hadviselési módszerként használni.

A jelentés Fernando Ariast, az OPCW főigazgatóját idézte, aki „súlyos aggodalmának” adott hangot a jelentésben közölt eredmények miatt, és emlékeztetett, ez a második megerősített eset, amikor könnygáz nyomait találták a Dnyipropetrovszk régió konfrontációs vonalain. A feltárt esetek ismételten hangsúlyozzák a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény elvei fenntartásának és érvényesítésének sürgősségét – hangsúlyozta.

„Minden eddiginél fontosabb, hogy fenntartsuk a vegyi fegyverek használatának általános tilalmát” – fogalmazott a jelentés szerint a szervezet főigazgatója.

A vegyifegyver-tilalmi egyezmény értelmében vegyifegyvernek minősül minden olyan mérgező vegyi anyag, amely mérgező tulajdonságai miatt ártalom vagy halál okozása céljából használható. Az egyezmény szerint a részes államoknak be kell jelenteniük minden birtokukban lévő, a vegyipar által előállított kettős felhasználású, azaz a polgári felhasználás mellett katonai célokat is lehetővé tevő mérgező vegyi anyagok birtoklását, ahogy kötelesek bejelenteni a tömegoszlatás céljából tartott mérgező vegyi anyagot is. Az egyezménnyel ellentétes, ha tömegoszlató szereket háborúban használnak, ezek az anyagok ugyanis vegyi fegyvernek minősülnek – húzták alá.

Az OPCW mind a 193 tagállama, így Oroszország és Ukrajna is kötelezettséget vállalt arra, hogy soha nem fejleszt, gyárt, szerez be, halmoz fel, szállít vagy használ vegyi fegyvereket. A vegyifegyver-tilalmi egyezmény részes államai egyetértenek abban, hogy a vegyifegyverek bármilyen használata elfogadhatatlan és sérti a nemzetközi közösség jogi normáit és a vonatkozó kötelezettségvállalásokat.