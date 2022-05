Kilométeres sorok az utolsó oroszországi McDonald's előtt

The queue at McDonald's in Moscow, at the Leningradsky railway station. Visitors say goodbye to all its restaurants. Today McDonald's announced its final withdrawal from Russia. Source: https://t.co/a8awZqgTVk pic.twitter.com/upLzwYFxxc

Az amerikai gyorsétteremlánc május 19-én megállapodott Alexander Govorral, hogy ő lesz a hálózat új tulajdonosa. A férfi cége jelenleg 25 éttermet üzemeltet a franchise-on belül.

A McDonald's több mint 30 éve nyitotta meg első éttermét Oroszországban. Az első étterem a Puskin téren nyílt meg. Ekkor több mint 30 ezer ember állt sorban az első hamburgerekért, még annak ellenére is, hogy az ára sok esetben meghaladta egy átlagos munkás akkori napi keresetét.

ℹ️ Saying goodbye to #McDonald's — kilometer-long queues of people at the #Leningradsky railway station after the company announced its resignation. According to eyewitnesses, it takes at least an hour to receive your happy meal. pic.twitter.com/hS28KPx2kk