Kijött a meghallgatásról Magyar Péter, és bejelentette, ma tüntetés lesz Budapesten

A volt magyar igazságügyi miniszter, Varga Judit exférje ma este 6 órára a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete elé hívta a szimpatizánsait – adta hírül a Telex.

Mindenkit arra szeretnék kérni vidéken és Budapesten, hogy ma este 6 órakor találkozzunk az V. kerületben, a Markó utca 16. szám előtt, a Legfőbb Ügyészség épülete előtt, és követeljük ennek az ügynek a független, objektív, politikai befolyásolástól mentes kivizsgálását, a valódi felelősök megbüntetését és minden szükséges tanú meghallgatását. És hogy ha ott összegyűltünk, akkor utána sétáljunk át békésen a Kossuth térre, és követeljük a kormány lemondását, és mondjuk azt ki, hogy eddig és ne tovább

– mondta.

Magyar hozzátette, az ügyészek mondatról mondatra végighallgatták az általa készített hangfelvételt.

„Voltak kérdéseik, ezekre igyekeztem a legjobb tudásom szerint válaszolni. Nyilván értelmezni nem nekem kéne. Annyit tudok itt is elmondani, hogy ez valószínűleg az utóbbi harminc év, a rendszerváltás utáni legnagyobb politikai és jogi skandallum. (…) Ahogy tegnap is mondtam, nem állt szándékomban ezt a hangfelvételt nyilvánosságra hozni. A volt feleségemet két vagy három hete kértem, hogy jöjjön be velem ebbe az épületben, hogy tőlem külön is tanúvallomást tegyen, de ő ennek nem tett eleget, ezt ő elutasította” – közölte.