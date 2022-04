Kijevben máris sláger a Moszkva hajót ábrázoló bélyeg

Olekszij Reznyikov szerint a hullámsírba merült orosz zászlóshajóértékes búvárhelyszínné válik. Mint írta, a győzelmük után mindenképp meg fogja látogatni a roncsot, aki 300 merülésén van már túl. A Moszkva a háború korai szakaszában a Kígyó-szigetet védő katonáknak köszönhetően került be a hírekbe. Ez volt az a hadihajó ugyanis, amelyet a szigetet védő katonák „elküldtek a f@szba”. Szimbolikus, hogy a Moszkva pont egy nappal azután süllyedt el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan emlékbélyeget mutatott be, amelyen a hajó és az az ukrán határőr látható, felemelt középső ujjal, aki utánozhatatlan módon küldte melegebb égtájra a 12 500 tonnás, Putyin elnök által is többször felkeresett rakétacirkálót.Az Ukrán Posta által bocsátott bélyeg iránt máris óriási a kereslet, Kijevben kígyózó sorok állnak a postahivatalok előtt. (Tx, Vg, ú)

