Kijev törvényellenesnek minősíti az ukrán gabonaexport uniós blokádját

Már több alkalommal is írtunk róla, hogy a repülőjegy-foglalásnál érdemesebb közvetlenül a légitársaságnál foglalni, most összefoglaljuk, miért van ez így, illetve azt is megírjuk, hogy ha mégis egy foglalóoldalon vásároljuk a jegyet, melyek azok, amelyeket lehet használni, és melyeket érdemes nagy ívben elkerülni.