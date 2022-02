Ketten haltak meg az ukrán lakóházat ért rakétatámadásban

Reggel írtunk róla, hogy találat ért egy lakóházat Kijevben. A hatóságok most megerősítették, hogy két ember életét vesztette a támadásban - írja a BBC.

Az ukrán sürgősségi szolgálat szerint hat ember súlyosan megsérült.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT