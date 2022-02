VIDEÓ: Találat ért egy ukrán lakóházat

A helyszíni fotók alapján nagy pusztítást végzett, több lakás külső fala teljesen megsemmisült. A sebesültek, esetleges halálos áldozatok száma egyelőre ismeretlen. Tűzoltók segítettek kimenekülni az épületből sérült túlélőknek.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.



Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0