Johnson: elkerülhetetlen a második hullám, de országos zárlat nélkül kell leküzdeni

Johnson, aki péntek este, vidéki látogatásán nyilatkozott az őt kísérő újságíróknak, kijelentette: hetek óta nem kérdéses, hogy közelít a második hullám, amely a legutóbbi számokból már látszik is. „Látjuk ugyanezt Franciaországban, Spanyolországban, másutt is Európában, és óhatatlan, hogy a mi országunkat is eléri” – tette hozzá.

Leszögezte ugyanakkor, hogy sem ő, sem senki más „egyáltalán nem” akar újból teljes zárlatot.

A nagy-britanniai koronavírus-járvány elhatalmasodása nyomán, március végétől a brit kormány széles körű országos korlátozásokat rendelt el. A legszükségesebb eseteket kivéve a lakosság nem hagyhatta el otthonait, az éttermek, a pubok, a színházak, a mozik bezártak, és csak a kulcsfontosságúnak minősített feladatokat ellátó alkalmazottak mehettek munkába.

Az azóta jórészt feloldott vagy jelentősen enyhített korlátozásoknak súlyos gazdasági áruk volt: az idei második negyedévben példátlan ütemben, 20,4 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben, és áprilisban, a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások érvénybe léptetése utáni első teljes hónapban is rekordmértékben, 20 százalékkal esett a GDP-érték az előző hónaphoz képest.

Péntek esti nyilatkozatában Boris Johnson többször is hangsúlyozta, hogy mindenképpen az ilyen szigorúságú intézkedések újbóli bevezetésének elkerülését akarja.

Hozzátette: a brit nép fegyelmezettsége segítette elő a koronavírus-járvány akkori hullámának ellaposítását, ám az emberek most már nehéznek találnák, hogy ismét ilyen szigorhoz tartsák magukat, nehéz az ilyen mértékű fegyelmezettség fenntartása hosszú távon.

Kijelentette: a kormány nyitva akarja tartani az iskolákat, „és amennyire csak lehet, a gazdaságot is, azt szeretnénk, ha az üzleti vállalkozások működnének”.

A konzervatív párti miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy a kormány a gyülekezési szabályok további szigorítását tekinti az egyik lehetséges válaszlépésnek a koronavírus-fertőzésszám újból gyorsuló növekedésére. Úgy fogalmazott: a fejlemények tükrében azon kell elgondolkodni, hogy szükség van-e a nemrég meghonosított „hatos szabályon” túli intézkedésekre.

Johnson arra utalt, hogy hétfő óta szabadtéri közterületeken, éttermekben, pubokban, egyéb közösségi létesítményekben és magánlakásokban hatnál több, nem egy háztartásban élő ember nem gyűlhet össze egymás közvetlen közelében.

A brit egészségügyi minisztérium legújabb adatsora szerint a péntek délelőtt zárult 24 órában 4322 új koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal az Egyesült Királyság egészében, és 27 páciens hunyt el az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben.

Az újonnan kiszűrt fertőzések és a halálozások napi száma hetek óta emelkedik, jóllehet továbbra is messze jár a nagy-britanniai koronavírus-járvány április eleji tetőzésétől. Akkoriban voltak olyan időszakok, amikor naponta több mint 1200-an haltak meg koronavírus-betegségben, és a kiszűrt új fertőzések napi átlaga jóval meghaladta a hatezret, annak ellenére is, hogy az akkori szűrési kapacitás a jelenleginek alig tíz százaléka volt.

Az Egyesült Királyságban eddig több mint 20 millió koronavírustesztet végeztek el, és ezek közül péntekig 385 936 lett pozitív. A halálos áldozatok száma 41 732.