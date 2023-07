Ismeretlen eredetű, hengeralakú tárgyra bukkantak az ausztrál partoknál

A ska, a reggae, a funk és a rock vizein eveznek, de helyenként metál és rap is vegyül a dallamokba. Koncertjeik látványosak, céljuk azonban több annál, mint hogy táncra perdítsék a közönséget, hiszen dalszövegeik mélyebb témákat is kiveséznek. Jól ismerik a magyar zenei szcénát: a vajdasági Sin Seekas mégis úgy érzi, most a Balkán és a környező országok felé érdemes nyitni.