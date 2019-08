Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek

Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is.

Budapest | Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is.

Hamis tanúzás és hamis vád miatt újabb feljelentés tettek a Hableány sétahajóval ütköző Viking Sigyn ukrán hajóskapitánya, Jurij C. ellen - adta hírül az ATV.

A csatorna beszámolója szerint az egyik magyar sértetti képviselő, Gulyás Krisztián ügyvéd fordult most a rendőrséghez, miután megkapta az összesített nautikai és műszaki szakértői véleményt. Ebben szerinte olyan információk vannak, amelyek alátámasztják az ukrán kapitány elleni újabb feljelentést, mert szerinte valótlan dolgokat állított a vallomásában.

"A Viking Sigyn kapitányának a tanúvallomása során tett állításai nem igazak, ugyanis a Viking Sigyng kapitánya azt mondta, hogy őt előzte meg a Hableány, és gyakorlatilag az egészet úgy interpretálta a hatóság felé, mintha a Hableány mozgásából, manőverezéséből, következett volna be a baleset. És itt fordulunk át a hamis vád kategóriájába" - tette hozzá Gulyás.

A 64 éves ukrán férfi jogi képviselője, Tóth M. Gábor levélben válaszolt a csatornának, amelyben azt írta, egyelőre nem értesítették a két új feljelentésről, de azt is a sajtóból tudta meg, hogy újabb gyanúsítást akarnak védencével közölni és, hogy kezdeményezik újból a letartóztatását. Szerinte mivel ügyfele az eljárásban gyanúsított, önmagában kizárja a hamis tanúzás miatti felelősségre vonhatóságát. Továbbá szerinte Jurij C. a hamis vád egyetlen elkövetési magatartását sem valósította meg az eddigi vallomástételei során.

Az ügyvéd emellett egy másik hajóskapitányt is feljelentett segítségnyújtás elmulasztása miatt: a baleset idején a közelben ugyanis elhaladt egy másik szállodahajó is, az ügyvéd szerint ennek a kapitánya is felelős azért, hogy nem sikerült mindenkit kimenteni.

Akkor már tudta, hogy ember van a vízben, azt is tudta, hogy hol, neki félre kellett volna állnia és azonnal meg kellett volna kezdenie a mentést. Ehhez képest nem így tett, sőt bele gázolt gyakorlatilag, a baleset helyszínébe, ahol már emberek voltak a vízben

- fejtette ki Gulyás Krisztián. (HVG)