ENSZ-alkalmazott érintettségét bizonyító videót mutatott be Izrael a világszervezet közgyűlésében

Gilad Erdan, Izrael állandó ENSZ-nagykövete hétfőn New Yorkban a testületben mondott beszéde során az október 7-i terrortámadásról egy felvételt mutatott be, amelynek egy részletén állítólag az UNRWA egy alkalmazottja látható. A tableten felmutatott felvételen két személyt lehetett látni, amint egy látszólag élettelen testet emeltek be egy autóba.

Az izraeli diplomata szerint a férfiak egyike szociális munkásként dolgozott az ENSZ-ügynökségnek. „ENSZ-alkalmazottak izraeli gyerekeket hurcolnak el!” – kiáltotta Erdan.

A Gázai övezetben dolgozó 13 ezer UNRWA-alkalmazott soraiban aktív terroristák százai vannak, az állomány 12 százaléka a radikális iszlamista Hamász, vagy az Iszlám Dzsihád terrorszervezetek tagja. Az UNRWA-t bizonyítottan eszközként használják a Hamász terrorgépezetében – hangoztatta Erdan.

Egy sor nyugati ország már felfüggesztette az UNRWA támogatását, miután Izrael azzal vádolta a segélyszervezetet, hogy egyes alkalmazottainak közük volt az október 7-i támadáshoz. António Guterres ENSZ-főtitkár hihetőnek mondta a vádakat, és átfogó vizsgálatot ígért az ügyben.