Ennél a tengerpartnál harapós halakra panaszkodnak a turisták

Az átlagban 44 centiméteres szürke íjhal (Balistes capriscus) a klímaváltozás, a tengervíz felmelegedése miatt fordul elő a sekélyebb partmenti vizekben élelem után kutatva – írta a Le Parisien című lap.

Csak hétfőn több mint 40 fürdőző számolt be kisebb harapásokról a spanyol határ közelében fekvő Hendaye strandján, de Cannes közelében is megharaptak egy úszót mindössze 50 centiméteres sekély vízben, és hal általi harapásról érkezett hír a Saint Tropez-i öbölből is.

A felső állkapcsában 14, az alsóban nyolc foggal rendelkező íjhalak harapása nem fájdalmas, és nem is veszélyes az emberre, csak apró kellemetlenséget okoz.

Benjamin Lafon tengerbiológus szerint a Földközi-tenger vízének felmelegedése késztette a halakat arra, hogy a szokásosnál nagyobb területen kutassanak táplálék után. Az embert amúgy kerülő íjhalak a nyári szaporodási időszakban amúgy is agresszívabbak az átlagosnál.

Az ilyenkor szokásos 21–22 Celsius-fok helyett idén jelenleg 28 fokos a tengervíz hőmérséklete a francia partok mentén, ami kedvez a múlt században a térségben majdnem kihalt faj visszatérésének – mutatott rá Samuel Somot, CNRM francia klímakutató intézet szakértője.

Az íjhal védett faj, véletlen kifogása esetén vissza kell dobni a tengerbe.