Donald Trump a fegyverviselés jogának támogatását hangoztatta az amerikai lőfegyverszövetség éves gyűlésén

A volt elnök és republikánus elnökjelölt kifejtette, hogy a fegyverbirtoklás jogának személyes biztonságot érintő okai vannak. Az amerikai alkotmány második kiegészítése rendelkezik az önvédelemhez fűződő jogról, ami minden amerikai állampolgárt megillet.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az önvédelemhez való jog nemcsak az emberek otthonára vonatkozik, hanem azt követően is érvényes, amikor valaki kilép saját otthonának ajtaján.

A demokraták és Joe Biden elnök szeretné szűkíteni ezt a jogot, mert álláspontjuk szerint erre vezethető vissza az országban évente történő több tucat halálos lövöldözés.

Donald Trump Texas államban tartott beszédében az illegális bevándorlással kapcsolatban kijelentette, hogy a válsághelyzettel, ami az Egyesült Államok déli határain kialakult, egyetlen más ország sem tudna megbirkózni, és megismételte, hogy megválasztása esetén intézkedik az országban illegálisan tartózkodó külföldiek széles körű kitoloncolásáról.

A Nemzeti Lőfegyver Szövetség vezetése közölte, hogy Donald Trumpot támogatja az elnökválasztáson. A szervezetet 1871-ben alapították a fegyverviselés alkotmányos jogának érvényesítése és védelme érdekében.

Joe Biden elnök és demokrata elnökjelölt a hétvégét Georgia államban tölti, és vasárnap beszédet mond a többségében afroamerikai diákok által látogatott atlantai Morehouse Főiskola diplomaosztóján. Az eseményt komoly biztonsági intézkedések előzték meg, a szervezők attól tartanak, hogy a rendezvényt palesztinpárti, Izrael-ellenes tüntetők szakítják félbe.

Az elnök pénteken beszédet mondott az egyik legrégibb amerikai polgárjogi szervezet, az 1909-es alapítású Nemzeti Szövetség a Színesbőrűek Támogatására (National Association for the Advancemenst of the Colored People) gyűlésén, ahol az amerikai iskolai faji szegregációt megszüntető Legfelsőbb Bírósági döntés 70. évfordulójára emlékeztek.