Blinken felszólította Oroszországot, hagyjon fel az ukrán gabonaszállítás akadályozásával

Antony Blinken a kétnapos találkozó pénteki, zárt ajtók mögötti plenáris ülésén az élelmiszer- és energiabiztonság témájában szólalt fel. Egy neve elhallgatását kérő nyugati, az eseményen résztvevő diplomata szerint egyenesen orosz hivatali partnerének, Szergej Lavrovnak címezte szavait.

„Orosz kollégáinkhoz szólok: Ukrajna nem a maguk országa. A gabonája nem a maguké. Miért vonják blokád alá a kikötőket? Engedniük kell a gabonaszállítást! – számolt be a felszólalásról a diplomata, aki hozzátette azt is, hogy az amerikai tárcavezető nem volt hajlandó külön is egyeztetni Lavrovval.

„Oroszország a probléma forrása, az Egyesült Államok pedig a megoldásra összpontosít” – idézte a diplomata Blinken szavait.

Az amerikai tárcavezető Retno Marsudi indonéz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén is szó volt Oroszországról, amelynek során leszögezte: a koronavírus-járvány következményei még mindig érezhetők világszerte, és „az Ukrajna elleni orosz agresszió sajnos még az eddiginél is jobban megnehezíti a dolgokat”.

Lavrov a maga részéről kifogásolta, hogy az egyeztetések „azonnal eltértek a tárgytól”, és elutasította azokat az „őrült kritikákat”, amelyeket a találkozón a nyugati országok Oroszország felé fogalmaztak meg.