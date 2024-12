Bevették a felkelők Damaszkuszt, elmenekült Szíriából Bassár el-Aszad

Sokat adott neki, de még többet el is vett tőle az élet. A zsidótörvények az ő sorsát is átírták. Tízéves korától szülők nélkül nőtt fel. Csillagos házban és cionista otthonban is lakott. Ötvenhatban disszidálni akart, később Izraelbe hívták, de maradt Budapesten. Szeretni a színházban tanult meg, mondja a Kossuth-díjas Harkányi Endre.