Az uniós tagállamok külügyminiszterei megállapodtak az iráni szankciók kiterjesztéséről

Emlékeztetett arra: az EU már több büntetőintézkedést vezetett be Irán ellen a tömegpusztító fegyverek terjesztése, az emberi jogok megsértése és drónok Oroszországnak történő szállítása miatt. Több uniós ország azonban most a drónokkal kapcsolatos szankciórendszer kiterjesztését szorgalmazta, hogy az kiterjedjen a rakétákra és a közvetítő erőknek történő átadásra is.

„Politikai megállapodásra jutottunk a drónokkal kapcsolatos, már hatályban lévő szankciórendszer kibővítésével kapcsolatban, hogy az kiterjedjen a rakétákra és azok Oroszországnak történő esetleges átadására is. Oroszországba egyelőre nem szállítottak, de ha ez mégis megtörténne, akkor alkalmazzuk a szankciókat” – jelentette ki.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban elmondta: az a legfontosabb, hogy Kijev elfogórakétákat és több támogatást kapjon nagyobb városainak védelmére. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában „hiány van a hagyományos hadviseléshez szükséges, százötvenötös kaliberű hagyományos lőszerekből”. Méltatta, hogy számos ország csatlakozott ahhoz a cseh kezdeményezéshez, amelynek keretében a világ minden tájáról szereznének be muníciót, és több ország hajlandóságot mutatott arra, hogy részt vegyen abban a német kezdeményezésben, amely a légvédelmi rendszerek beszerzését vagy szállítását koordinálja.

Borrell azt is nyomatékosította, hogy nem az Európai Bizottságon múlik az, hogy meghatározza a Kijevnek nyújtott katonai támogatás mértékét és mennyiségét, hanem az uniós tagállamokon. Mint mondta, a hétfői tanácskozás fontos volt abból a szempontból, hogy a miniszterek megértették, milyen támogatásra van szüksége Ukrajnának, és ennek fényében hoznak döntéseket saját kapacitásuknak és szükségleteiknek megfelelően.

„Nekem nincsenek Patriot rendszereim Brüsszelben, azok a tagállamokban vannak, így rajtuk áll, hogy meghozzák döntéseiket” – szögezte le.

A Gázai övezet helyzetével összefüggésben rámutatott: egyelőre semmi kilátás a tűzszünetre, a palesztin iszlamista Hamász által ejtett izraeli túszok kiszabadulására és a térség humanitárius helyzetének enyhülésére. „Egészen biztos vagyok abban, hogy amíg a gázai háború folytatódik, nem lesz tartós stabilitás a régióban” – hangsúlyozta.