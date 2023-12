Az izraeli miniszterelnök közömbösséggel vádolta meg a világot az iszlamisták szexuális bűneivel szemben

„Azt kérdezném a nőjogi szervezetektől, az emberi jogi csoportoktól: hallottak az izraeli nők ellen elkövetett nemi erőszakról, a rettenetes atrocitásokról, csonkításokról; hol az ördögben vannak?” – tette fel a kérdést sajtótájékoztatóján angol nyelven Benjámin Netanjahu.

Joe Biden amerikai elnök szintén rettenetesnek nevezte az iszlamisták Izrael ellen októberben végrehajtott támadása során elkövetett szexuális bűncselekményeit, és felszólította a nemzetközi közösséget, ítélje el „ezt az elképzelhetetlen kegyetlenséget".

Bár az ügyben még tart a nyomozás, az izraeli kormány egyebek között az ENSZ-t is azzal vádolta, hogy szemet huny az izraeli áldozatok fölött.

A rendőrség azt közölte, mintegy 60 ezer, a Hamász fegyvereseinek testkamerája, illetve biztonsági kamerák által rögzített videofelvételt tanulmányoznak, és mintegy 1000 tanúvallomást vesznek fel, ám hozzátették, nehéz megszólaltani az áldozatokat, többségük nem élte túl a támadást. Maj Golan, a nők jogaiért felelős tárca nélküli izraeli miniszter megerősítette, hogy csak nagyon kevés nő élte túl a nemi erőszakot, és ők sem képesek egyelőre beszélni róla, jelenleg orvosi kezelést kapnak.

Az Orvosok az Emberi Jogokért Izraelben nevű jogvédő szervezet – mely korábban egyébként a Gázai övezetben élők mellett is felszólalt – novemberben tette közzé az első vizsgálati eredményeit az ügyben.

Hadasz Civ, a szervezet egyik vezetője leszögezte, már kiderítették, hogy több helyen, több alkalommal is elkövettek nemi erőszakot, és most azt próbálják kideríteni, vajon a fegyveresek a Hamásztól kaptak-e parancsot a szexuális bűncselekmények elkövetésére.

Az iszlamista szervezet tagadta, hogy tagjaik ilyen jellegű atrocitásokat követtek volna el.

Novemberben az izraeli rendőrfőparancsnok már közétett tanúvallomást, melyben egy szemtanú csoportos nemi erőszakról beszél. A felvételen szereplő nő azt mondta, ő csak úgy menekült meg, hogy halottnak tetette magát.

Az izraeli hatóságok külföldi újságíróknak mutattak be egy tanúvallomást, amelyben egy túlélő brutális kegyetlenségekről számol be. A BBC beszámolója szerint elmondta, hogy hallotta, amint egy nő azt sikítozza, hogy megerőszakolják, majd egy lövést hallott, és csend lett. Tanúja volt annak, hogy csoportosan erőszakolnak meg egy nőt, akinek a testét közben megcsonkították, majd végül fejbe lőtték. A brit közmédium beszámolója szerint gyerekek, tinédzserek és idősek is voltak az áldozatok között. A BBC által bemutatott egyik túlélő "embertelen" brutalitásként írta le a Nova zenei fesztiválon átélteket. A Hamásztól megszerzett videókon láthatóak bántalmazott és vérző ágyékú nők, és a helyszínen készített fényképeken is láthatóak olyan áldozatok, akiken a szexuális erőszak félreismerhetetlen nyomait fedezték fel.

Jákov Sabtaj izraeli rendőrfőnök arról számolt be, hogy az áldozatok többsége soha nem lesz képes elmondani, hogy mi történt velük.

„Tizennyolc fiatal nő és férfi pszichiátriai kórházba került, mert nem képesek működni" – tudatta Sabtaj. A BBC-nek az áldozatok gondozói közül többen öngyilkossági hajlamokról és öngyilkosságokról is beszámoltak.

Egy az izraeli hadseregben szolgáló orvos a sajtónak azt mondta, az egyik megtámadott kibucban legalább féltucat – női és férfi – holttestet találtak, melyeken feltételezhető nemi erőszak nyomaira bukkantak.

Kedden Netanjahu és a kabinet több tagja találkozott a nem rég szabadon engedett túszokkal, valamint a még mindig a Gázai övezetben fogva tartott túszok néhány családtagjával. Az elengedett túszok közül szintén többen számoltak be szexuális abúzusokról.

A kiszabadultakat ellátó orvosok közül ugyancsak azt mondták, több nő és férfi ellen követtek el ilyen jellegű bűncselekményeket, részleteket azonban nem árultak el.

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász és más iszlamista csoportok még mindig 138 embert, köztük 15 nőt tartanak fogva az övezetben.

Az ENSZ menekültügyi főbiztossága (UNHCR) részéről Ravina Samdaszáni azonban azt vetette az izraeli hatóságok szemére, hogy hiába kértek tőlük engedélyt az övezetbe való belépésre – a bizonyítékok összegyűjtése céljából –, megtagadták tőlük a belépést.

Izrael viszont előítéletességgel vádolta az UNHCR-t és leszögezte: nem működik együtt a szervezettel, bár minden lehetőségét megfontolja egy független testülettel lefolytatandó vizsgálatnak.