Az EB felszólította Magyarországot, azonnali hatállyal vonja vissza a határkorlátozásokat

Levélben szólította fel az Európai Bizottság a magyar kormányt, hogy azonnali hatállyal vonja vissza a határkorlátozásokat, ha azok diszkriminálják az uniós állampolgárokat – számolt be a hvg.hu.

Didier Reynerds, a jogérvényesülésért felelős uniós biztos Twitter-oldalán azt írta: Ylva Johansson belügyi biztossal közösen levelet írtak a magyar kormánynak, melyben felhívják a figyelmet a schengeni terület integritásának fontosságára és arra, hogy határkorlátozásokat csak úgy szabad bevezetni, hogy azok nem diszkriminálják az Európai Unió polgárait és lakóit.

1/2 -Today @YlvaJohansson and I are sending a letter to the Hungarian Government recalling the importance of the integrity of the Schengen area and of applying border measures in a non-discriminatory way to all EU citizens and residents. @EU_Commission @EU_Justice @EUHomeAffairs