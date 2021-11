A terhesség 21. hetében született a kisfiú – egy százalék esélye volt a túlélésre...

Michelle Butler 2020. július 5-én adott életet ikergyermekeinek – Curtisnek és C'Asyanak – akik a terhesség 21. hetében születtek, vagyis 19 héttel hamarabb a vártnál. A túlélésre közel egy százalék esélyük volt.

Sajnos a kislány, C'Asya másnap elhunyt, de testvére, Curtis 275 nap után elhagyhatta a kórházat, ahol ez idő alatt az intenzív osztályon ápolták.

Bár Curtisnek még mindig oxigénre van szüksége, de egy év és néhány hónap után viszonylag erős egészségnek örvend.

A kisfiú legkoraszülötebb babaként került a Guiness Rekordok Könyvébe, mivel két nappal hamarabb született az addigi rekordernél.

Born prematurely at only 21 weeks and one day at the UAB Women & Infants Centre RNICU. Today, Curtis and his UAB Medicine team, are celebrating that he was officially named the world’s most premature infant to survive by @GWR. Read here: https://t.co/xoxsGXaKA4 pic.twitter.com/19BxfcXCWv