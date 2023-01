A Spiegel szerint mehetnek a német Leopardok Ukrajnába!

A hírt hivatalosan még nem erősítették meg. A lap értesülései szerint hamarosan az USA is követheti a németek példáját, és bejelenthetik, hogy Abrams tankokat küldenek Ukrajnának. Értesülések szerint az első körben nagyjából egy tucat, azaz egy századnyi Leopard 2A6-osról van szó. E modell a legkorszerűbbek közé tartozik, a csúcs egyébként az 2A7+ típus. Az IISS hadászati kutatóintézet szerint a 2A5-ös és 2A6-os modellek lennének a legideálisabbak Ukrajna számára. A német kormány emellett arról is döntött, hogy megengedik más országoknak (például skandináv államoknak és Lengyelországnak), hogy ugyanilyen tankokat adjanak Ukrajnának. Lengyelország kedden kérte hivatalosan a német kormánytól, hogy a sajátjaiból 14 darabot átadhasson Ukrajnának. Hétfőn a német külügyminiszter azt mondta, ha a lengyelek hivatalosan kérik, akkor a berlini kormány nem áll ellen. A gyártó szerint már összesen 3500 ilyen tank gurult le a futószalagról, és 15 ország hadserege használja. A gyártó Rheinmetall azt állította, hogy a Leopard 2A4 változatból május elejére 29 darabot tudna kiállítani az ukránoknak, további 22 darabot 2024 elejére, illetve fel tudna újítani még 88-at a régebbi, 1979 előtt gyártott Leopard 1 típusból, még ebben az évben.

Hetek óta nyugati politikusok, szakértők és szervezetek sora követeli egyre hangosabban a német kormánytól, hogy engedje Leopard 2 típusú tankjait harcolni Ukrajnában, az oroszok ellen. Olyan tankgyártó nemzetek is sürgették Berlin jóváhagyását, mint Franciaország és az USA, amelyek a legmodernebb, kategóriájukban a német Leopardhoz mérhető tankokat képesek előállítani. Akkor miért éppen a Leopard a sláger? Azért, mert sok van belőle, máig folyamatosan gyártják is ezeket, és van alkatrész-utánpótlása is. Míg például a szintén felajánlott francia Leclerc tank gyártása 2008-ban leállt és csupán alig 400 darab van belőle Franciaországban. Ami pedig az amerikai Abrams modellt illeti, ebből sokkal kevesebb van Európában, és a fegyverzettel együtt 70 tonna körüli járműveket bonyolultabb és sokkal drágább lenne Ukrajnába szállítani. Ráadásul az Abrams kerozinnal megy, a Leopard viszont dízellel, és mivel könnyebb, mint az amerikai, valamivel kevesebbet is fogyaszt. Az ukrán hadsereg dízelt sokkal könnyebben tud szerezni és szállítani, mint kerozint, utóbbira nincs felkészülve.

(Tx, 444, ú)