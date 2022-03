A gyanú szerint megmérgezték az orosz-ukrán delegáció több tagját, köztük Roman Abramovics orosz oligarchát

A BBC a Bellingcat információira hivatkozva írja, hogy kémiai fegyverre utaló mérgezéses tüneteket tapasztalt három személy, akik március 3-a és 4-e között részt vettek egy kijevi tárgyaláson.

A béketárgyalásokról szóló megbeszélésen Roman Abramovics orosz oligarcha is jelen volt. Az ukrán delegáció tagjaihoz hasonlóan bevörösödött, könnyezett és fájt a szeme, valamint arcán és kezén hámlott a bőr. A lap hozzátette, hogy azóta már állítólag jobban vannak, és nincsenek életveszélyben.

A BBC közölte, hogy az esettel kapcsolatban sokan moszkvai keményvonalasokat gyanúsítanak, akik szerintük ezzel akarták szabotálni a béketárgyalásokat. Egy Abramovicshoz közeli forrás azt állítja, hogy nem világos ki áll a feltételezett támadás mögött, és nehéz eldönteni, hogy mi okozta pontosan az érintettek tüneteit.

