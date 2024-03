A Fülöp-szigetek tiltakozott Kína dél-kínai-tengeri „agresszív akciói” miatt

A külügyminisztérium közlése szerint a kínai diplomatát azért hivatták be, mert a kínai parti őrség szombaton vízágyúval lőtt egy civil hajót, amely ellátmányt szállított a Second Thomas-zátonynál állomásozó katonák számára. Az incidens miatt a hajó megrongálódott, és legénységének néhány tagja is megsérült.

A manilai külügyminisztérium leszögezte, hogy elfogadhatatlan Kína folyamatos beavatkozása a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó térségben „törvényesen folyó tevékenységekbe”.

A tiltakozó közleményben hangsúlyozták, hogy a kínai beavatkozás sérti a Fülöp-szigetek szuverenitását, és felszólították Pekinget, hogy a kínai hajók hagyják el a térséget.

A kínai parti őrség szombaton arról számolt be, hogy a vizeire behatoló Fülöp-szigeteki hajókkal szemben megtette a szükséges lépéseket.

Kína csaknem az egész Dél-kínai-tengert saját felségterületének tekinti, beleértve a Second Thomas-zátonyt is, amely a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül található.

A Fülöp-szigeteki védelmi minisztérium hétfőn azt ajánlotta Pekingnek, hogy szuverenitási igényével forduljon nemzetközi bírósághoz.

A kínai védelmi minisztérium viszont arra szólította fel a Fülöp-szigeteket, hogy hagyjon fel provokatív akcióival és megszólalásaival, mert azok a konfliktus eszkalálódásához vezethetnek.