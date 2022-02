A 18-60 év közötti férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök írta alá a rendeletet, ami elrendeli az összes sorköteles és tartalékos mozgósítását. A belügyminisztérium határozata értelmében a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatják el az országot.

Antony Blinken külügyminisztérium szerint minden jel arra utal, hogy az orosz csapatok körbe akarják keríteni Kijevet.

⚡️BREAKING: Ukraine announces general mobilization.



President Volodymyr Zelensky signed a decree that orders the mobilization of all conscripts and reservists in all Ukrainian regions.