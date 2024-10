Már 200 iráni rakéta indult el Izrael felé, Amerika közbelép

Az elsők már el is érték Izraelt, a légvédelem és a rekétaelhárító rendszer bekapcsoltak, az égen robbanások látszódnak sokfelé és néhol szinte folyamatos a robbanások zaja. Annyira heves a támadás, hogy a Vaskupola légvédelmi rendszer nem tudja elfogni az összes rakétát. A rakétázás miatti robbanások hallatszottak Jeruzsálemben és Tel-Avivban. Egyre több rakéta érkezik, robbanásokról érkeztek hírek Közép-Izraelből, a Negev sivatag környékéről és a Saron régióból is. Az iráni IRNA hírügynökség közben megerősítette, hogy az ország ballisztikus rakétatámadást intézett Izrael ellen. A hadsereg szerint Irán folyamatosan lövi ki az újabb rakétákat. Az izraeli mentőszolgálat vezetője szerint már több százat indítottak útnak. A Times of Israel jelentése szerint néhány helyen repeszek vagy rakéták csapódtak a talajba, például Tel Avivban, a Holt tenger közelében és az ország déli felében.

Az iráni ENSZ-misszió szerint ha Izrael válaszcsapást mér rájuk, pusztító választ fognak arra adni. Egy iráni diplomata a Reutersnek azt mondta, hogy a támadásra személyesen Hamenei ajatollah, az ország vallási vezetője adta ki a parancsot. Áldozatokról eddig kevés hír érkezett (ők is csak könnyebb sérültek) az anyagi károk azonban valószínűleg magasabbak lesznek, mint áprilisban. Joe Biden amerikai elnök közben parancsot adott a hadseregnek, hogy keljenek Izrael védelmére és szedjék le az ország felé kilőtt rakétákat. A Fehér Ház bejelentette, hogy az elnök és Kamala Harris alelnök az akciófilmekből is ismerős műveleti szobából követik az eseményeket. „Megvitattuk, hogy az Egyesült Államok hogyan áll készen arra, hogy segítsen Izraelnek megvédeni magát ezekkel a támadásokkal szemben, és megvédje a térségben lévő amerikai személyzetet” – közölte Joe Biden. Az izraeli hatóságok szerint talán véget ért az iráni támadás. Teherán friss nyilatkozata alapján egyelőre nem is fognak több rakétát indítani.