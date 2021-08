Zsebpénz helyett bankkártya

A kártyás fizetés a fiatalok körében is terjed, és felelős használatnál a kártya biztonságosabb, mint a készpénz. „A bankok e téren általában kedvező feltételeket kínálnak. A számlát a szülő nyitja, szükség van a szülő személyi igazolványára és a gyerek anyakönyvi kivonatára. Ha diákszámlát szeretnénk, akkor az iskolalátogatási igazolásra is” – mondta Sylvia Ďatelinková, a Szlovák Bankszövetség jogásza.



Megéri keresgélni



Gyakori kérdés, hogy hány éves kortól lehet bankszámlát nyitni. Ezt minden bank egyedileg határozza meg, létezik azonban olyan megoldás is, ahol nincs feltétel, és már a születés napjától kezdve van lehetőség számlát nyitni a gyermek nevére. Számlanyitás előtt megéri felmérni a bankok kínálatát, kiválasztva a legmegfelelőbb számlacsomagot. Ehhez nyújtanak segítséget a banki szolgáltatásokat összehasonlító honlapok, mint például a financnahitparada.sk, a financnykompas.sk és a banky.sk. Több olyan gyerekbankszámla létezik, amely egyenértékű a felnőtteknek szóló számlával, és ahol az összes banki funkció elérhető. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyerekek számára kifejlesztett számlák bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozottan vagy egyáltalán nem nyújtanak, hogy megóvják a fiatalokat a meggondolatlan döntésektől. Érdemes figyelni arra is, hogy az egyes tranzakciók milyen költséggel járnak, ez bankonként eltérő lehet, és alacsony egyenlegnél a felesleges költségek igen nagy arányát is kitehetik.



Napi limit



Érdemes figyelni arra is, hogy a gyerekszámla mellé automatikusan jár-e bankkártya, és hogy hány éves kortól. „Az alsó korhatár általában hat év. Ha a gyereknek van bankkártyája, akkor már ugyanúgy tud költekezni, mint egy felnőtt, fizethet a pénztáránál, de online vásárlást is végrehajthat” – figyelmeztet Ďatelinková. Ha a szülő szeretné ellenőrizni gyereke költekezését, érdemes megszabnia napi vásárlási limitet. „A kártyának köszönhetően a szülő azt is ellenőrizheti, hogy mennyi pénzt és hol költött el a gyermek, és rugalmasan beavatkozhatnak”–tettehozzáĎatelinková. Rendkívül fontos az is, hogy ha a szülő bankkártyát ad a gyereke kezébe, akkor világosítsa is fel az ezzel járó veszélyekről: a PIN-kódot senkivel se ossza meg, ne tartsa a kártyája mellett papírra írva, pénzkivételnél úgy álljon az automatánál, hogy ne olvashassák le a PIN-kódját, a kezével takarja a billentyűzetet.

(mi, TASR)