Zöldet kapott a vitatott abortusztörvény

Anna Záborská (OĽaNO-Keresztény Unió) konzervatív parlamenti képviselő javaslatát szerdán megszavazta a parlament, így az abortusztörvényként emlegetett jogszabályról a következő ülésen, a második olvasatban születhet végleges döntés. A jelen lévő 130 képviselőből 75-en a támogatták a javaslatot, az OĽaNO, a Sme rodina, illetve a Marian Kotleba vezette ĽSNS párt tagjai egyaránt a terhességmegszakítás feltételeinek módosítása mellett tették le voksukat. Az ellenszavazatok főként az SaS, valamint a Hlas soraiból érkeztek. A koalíción belül az erkölcsi, illetve kulturális kérdésekben szabad kezet kapnak a képviselők, ezért történhetett meg, hogy az ellenzék szavazataival megy át egy törvény.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a javaslat számos újdonságot tartalmaz az előző indítványokhoz képest: 48 óráról 96 órára tolja ki a várakozási időt, amely során a kismamák a kérvény benyújtását követően „átgondolhatják a visszafordíthatatlan lépést”. Záborská szerint erre azért van szükség, hogy a nőknek elég idejük legyen tudomást szerezni a lehetőségeikről, mivel sokan éppen a kedvezőtlen anyagi, illetve szociális helyzetük miatt riadnak vissza a gyermekvállalástól. A művi terhességmegszakítás helyett a terhesség művi befejezése fogalmat használnák. Megtiltják az abortuszra irányuló reklámokat, beleértve a klinikák tájékoztatásait is, és kérdőívben mérnék fel, miért döntenek a terhesség megszakítása mellett a nők.

Csepp a tengerben

Ezen felül lényegesen magasabb járulékot hagynának jóvá az egészségkárosodott gyerekek szüleinek (3170 euró), és bevezetnék a szükséglakásokat a terhes nők részére. A tervezet ellenzői szerint ez az egyszeri összeg nem húzza ki a bajból az egészségkárosodott gyermekről gondoskodó családot, épp ellenkezőleg, inkább csak sértésként értelmezhető. A tanácsadó szervezeteket a kormányhivatal forrásaiból anyagi támogatásban részesítenék. Az újdonságok között olyan intézkedések is megjelentek, mint például a 4. gyerek után járó támogatás megemelése, valamint az autóvásárlással járó regisztrációs díj 70%-os csökkentése a nagycsaládok részére. Záborská törvénybe foglalná továbbá a titkos terhesség intézményét is, melynek köszönhetően a kismama a terhesség 6. hónapjától betegszabadságra mehet. Az állapotos nőknek jogukban áll igényelni egy másik orvosi véleményt, ha fontolgatják az abortuszt. Záborská és kollégái arra köteleznék a nőgyógyászt, hogy segítsen egy új szakembert találni, ha erre a kliense igényt tart.

Cinizmus vagy félreértés

Peter Cmorej (SaS) a parlamenti vita során rámutatott, a 48 órás várakozási idő megváltoztatása azért is jelent problémát, mert eddig azokra az esetekre vonatkozott, amikor a nők saját kérésükre estek át a műtéten – ezt jelenleg a terhesség 12. hetéig engedélyezi a törvény. Ha egészségügyi probléma, vagy a magzatnál észlelt genetikai rendellenesség miatt van szükség az abortuszra, akkor azt késlekedés nélkül elvégzik. A liberális képviselő szerint a 96 órás várakozási idő minden esetben kötelező lesz, kivéve, ha a nő egészségét vagy életét közvetlen veszély fenyegeti. Cmorej állítja, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a terhesség bármely stádiumában ki kell várni a négynapos türelmi időt, még akkor is, ha az úgynevezett nem lezajlott vetélés vagy a magzat károsodása miatt kell végrehajtani. A politikus szerint ez a javaslat kegyetlen és embertelen, sőt, fizikai, valamint mentális sérülést is okoz. Kiváltképp cinikus húzásnak tartja, hogy épp egy olyan javaslatban bukkant fel, amely a „terhes nők megsegítését” címet viseli. Záborská azonban elhatárolódott a kritikától, mondván, a jogszabály csak az abortuszra vonatkozó határidőt változtatja meg, vetélés esetén már véget ért a terhesség, így egészségügyi ellátásról van szó.

Akadályok sora

Jana Bittó Cigániková (SaS), az egészségügyi bizottság elnöke azt mondta, a javaslat szerzőinek célja az, hogy a bonyolultabb szabályozás miatt a nők lekéssék a határidőt, és ezzel csökkenjen az abortuszok száma. Emlékeztetett, az elmúlt években Szlovákiában egyre kevesebb beavatkozást hajtanak végre, így egyáltalán nem indokolt, hogy szigorítsák a jelenlegi előírásokat. Rámutatott, a biztonságos abortuszhoz ma sem olyan egyszerű hozzájutni, a Možnosť voľby szervezet kutatásából ugyanis kiderül, hogy az egészségügyi intézmények mindössze egyharmadában vállalják a művi terhességmegszakítást. A 70 vizsgált egészségügyi ellátást nyújtó intézet 34 százalékában elutasítják a legális abortusz elvégzését, a további 23 százalékban pedig a hiányzó adatok miatt nem lehet megállapítani, mennyire elérhető beavatkozásról van szó. Mária Patakyová emberjogi biztos a kutatást végző szervezet által rendezett kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozta, az állam feladata biztosítani minden nő részére az anyagilag és földrajzilag egyaránt elérhető szolgáltatásokat a reprodukciós egészség terén. Adriana Mesochoritisová politológus elmondta, jelenleg 414 euróba kerül az abortusz, amit sok nő nem engedhet meg magának, s ezáltal eladósodnak. Barbora Holubová szociológus hozzátette, a kutatás megerősítette, hogy az orvosi közösség szinte egyhangúlag az abortusztabletta bevezetését sürgeti. Több jogvédő szervezet is felszólította a politikusokat, hogy ne támogassák a nők jogainak korlátozását, például az Amnesty International Slovakia, de az Emberi Jogok Szlovák Nemzeti Központja is nyílt levélben kérte a politikusokat, ne nehezítsék meg még jobban az egyébként is nehéz helyzetben lévő nők helyzetét.

Kompromisszum

A szavazást követően Záborská elárulta, a második olvasatban még számolnak módosító javaslatokkal. Állítása szerint a 96 óra tévedésből került a javaslat szövegébe, valójában 72 órára emelnék „csak” a várakozási időt. A reklámok betiltásával kapcsolatos részt is pontosítanák, a jogászokkal már konzultált is a módosításról. Azt, hogy az abortusztabletta bevezetését megfontolják-e, egyelőre nem tudta megmondani. Hangsúlyozta, a javaslat kidolgozásánál kompromisszumra törekedtek, és tovább dolgoznak a nők védelméért. A tervek szerint a törvény 2022 májusában léphet érvénybe.