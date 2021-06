Zöld utat kapott a szlovák helyreállítási terv

Pozsony | Zöld utat kapott a 6,3 milliárd euró értékű szlovák helyreállítási terv, jelentette be pozsonyi sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke, méltányolva, hogy Szlovákia az elsők között nyújtotta be a tervezetet. A gyorsaság mellett kiemelte a helyreállítási terv értékeit is. Von der Leyen szerint a tervezet minden követelménynek megfelel, ambiciózus és színvonalas.