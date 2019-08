Vonzóbbá tennék  a felsőoktatást

Szeptemberben létrejön az a munkacsoport, amely javaslataival vonzóbbá tenné a hazai felsőoktatásba való bekapcsolódást. Martina Lubyová (SNS) oktatásügyi miniszter és Lovász Bálint, a Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok Szövetségének (ŠRVŠ) elnöke prezentációja alapján ősszel kezdenének tárgyalni a Művelődési Alapról. Lovász szerint a diákhitelek rendszerében lenne szükség változtatásokra, hogy még kedvezőbb és még közkedveltebb legyen a diákok körében. Elmondta, szeretnék támogatni a szociálisan hátrányos helyzetben levő diákokat, akár 0%-os kamatlábú hitellel, a jelenlegi 3%-os helyett. „A továbbiakban azt is szeretnénk elérni, hogy a nálunk tanuló összes diák automatikusan igényelhesse a diákhitelt, három- vagy négyszázalékos kamattal” – tette hozzá az ŠRVŠ elnöke azzal, hogy egyelőre még nem egyeztek meg a mindenki számára elérhető diákhitel részleteiben.



A javaslat szerint a doktorijukat végző diákoknak 29 éves korig nagyobb összegű kölcsön igénylése is lehetővé válna, ha van családjuk. Így a kölcsön összege akár 15 000 euró is lehet.

A tárcavezető elmondta, tavaly 2,7 millió eurót szántak a Művelődési Alapból a diákkölcsönre, és állítása szerint mindenki, aki kérvényezte a diákhitelt, megkapta. Elmondta, a megváltoztatott feltételekkel az is céljuk, hogy minél több diáknak legyen lehetősége igényelni ezt a támogatást.

A Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok Szövetsége azt is szeretné elérni, hogy a doktori tanulmányaikat végzőknek az állam fizetné a társadalombiztosításukat. Ma ezt a doktoranduszuk fizethetik saját maguknak, de Lovász szerint az ösztöndíj, amelyet kapnak, nem biztos, hogy fedi ezt is, a lakhatásuk kiadásait, és a tudományos konferenciákon való részvétel költségeit.



Lubyová szerint a jelenlegi rendszer miatt előfordulhat, hogy később problémáik lehetnek, például amikor nyugdíjba vonulnak, elismerte azonban, hogy ehhez a változtatáshoz a munkaügyi minisztérium támogatására is szükségük van. Lovász szerint ez a változás körülbelül 3500 diákot érintene. (szh, TASR)