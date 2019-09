Vitáznak a cigi adójának emeléséről

Andrej Danko, az SNS elnöke szerint a kormánypártok vezetői elsősorban Peter Pellegrini (Smer) kormányfő ellen a parlamentben beadott bizalmatlansági indítványról egyeztettek. Danko a találkozó után elmondta, a miniszterelnök élvezi a kormánypártok támogatását. Az egyes kormánypártok által tervezett jóléti intézkedésekkel kapcsolatban arról beszélt, egyelőre az álláspontjaikat tisztázzák.

Danko kölcsönt akar

Danko ugyanakkor igyekezett alátámasztani azt az ötletét, mely szerint az államnak nagy összegű kölcsönt kellene felvennie, hogy beruházásokat tudjon megvalósítani. A pénzügyminiszternek, Ladislav Kamenickýnek pedig a hatékonyabb áfabeszedést és a köztisztviselők bérezésének reformját ajánlotta a figyelmébe. Ugyancsak megemlítette azt a kormányintézkedést, amely szerint a napilapok és a tipikusan reggelire fogyasztott élelmiszerek áfáját csökkentenék. Megismételte, a cigaretta árának emelését azonban élesen elutasítja. Hozzátette: Kamenickýnek nem kellett volna megtartania a cigaretta-áremelésről szóló sajtótájékoztatóját, hiszen az intézkedést nem egyeztette a koalíciós pártokkal. Danko abban bízik, hogy a Híd is átgondolja még azokat a jóléti intézkedéseket, amelyeket át akar ültetni.

Bugár: Még tárgyalni kell

Bugár Béla, a Híd elnöke szerint, meg kellene tárgyalni azokat a javaslatokat, amelyek a Smer és az SNS által indítványozott jóléti intézkedéseket tartalmazzák. „Mert azok nem a 2020-as költségvetést, hanem a 2021-est terhelik, ezzel itt hagynánk egy óriási adósságot” – mondta a Híd elnöke, és hozzátette, ezt ugyan a következő kormány meg tudja változtatni, de ezt nem tartaná a mostani kormány részéről tisztességes lépésnek. Bugár szerint biztos, hogy ezeket a kérdéseket a pénzügyminisztérium jelenlétében fogják megvitatni.

A dohánytermékek jövedéki adójának emelésével kapcsolatban a Híd elnöke elmondta, az SNS vezetője, Andrej Danko és a Smer első embere, Robert Fico is egyetért abban, hogy ezt az adónemet nem kellene emelni. Bugár ebben az esetben is azt hangsúlyozta, hogy ezt egy olyan találkozón kell megvitatni, ahol jelen van a pénzügyminiszter és a kormányfő, Peter Pellegrini is. „Nagyon kellemetlen volna, ha Brüsszel valamilyen oknál fogva visszadobná az általunk beterjesztett 2020-as költségvetést” – tette hozzá a Híd elnöke.