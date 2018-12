"Visszamegyünk az ablakon!” - Folytatódnak a tüntetések Budapesten

Tucatnyinál is több ellenzéki képviselő éjszakázott az MTVA székházában, Hadházy Ákost és Szél Bernadettet a biztonságiak kirángatták az épületből, Varju Lászlót állítása szerint megverték, a földre került. A rendőrök is bementek az MTVA épületébe, folytatódik a tüntetés.

Budapest | Tucatnyinál is több ellenzéki képviselő éjszakázott az MTVA székházában, Hadházy Ákost és Szél Bernadettet a biztonságiak kirángatták az épületből, Varju Lászlót állítása szerint megverték, a földre került. A rendőrök is bementek az MTVA épületébe, folytatódik a tüntetés.

A teljes parlamenti ellenzék (a Mi Hazánk kivételével), valamint a Momentum Mozgalom hétfőre is demonstrációt hirdetett az állami média Kunigunda utcai székháza elé, „Kitesznek az ajtón, visszamegyünk az ablakon!” címmel. „Nem hagyjuk, hogy a közmédia a kormány eszköze legyen és azt bárki ellen használják” – áll felhívásukban, amelyben azt a kérdést is felteszik: „Milyen ország az ahol a közmédia nem olvassa be az ellenzéki követeléseket?”

Megkezdődtek a beszédek egy kis színpadon, amit kordonnal vettek körbe. Elhangzott az öt pont is, amiket nem voltak hajlandóak beolvasni.

Hadházy Ákos azt mondta, hogy a hatalom lelkébe tapostak, és ez fáj nekik, félnek. Emlékeztetett, hogy egy hete három és fél percet kapott a köztévében, 20 másodpercben a nyilatkozata volt, aztán 3 perc 10 másodpercig pedig őt és az édesanyját gyalázták. Vannak igazi verőlegények, de az a lejárató gépezet a durva, ami bünteti a rendszerrel kritikusokat.