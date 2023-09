Visszalépett a Szövetség egyik jelöltje

„Ignorancia és az együttműködés hiánya” – válaszolta a Híd-platform színeiben induló Kašo arra a kérdésünkre, hogy miért lép vissza az indulástól. Arról is beszélt, hogy a Szövetség elnöke, az MKP-platformban politizáló Forró Krisztián két hónapon át nem volt hajlandó válaszolni a levelére, nem vette fel a telefont, ahogy Pandy Péter sem, aki jelenleg a Szövetség Országos Tanácsát vezeti és a Híd-platformban politizál. Kašo ugyan a pártvezetéstől megkapta Pál Attilának, a Híd-platform jelenlegi elnökének elérhetőségét, de nem sokra ment vele. „Ez olyan kontakt volt, mintha nem is lett volna” – ecsetelte. Kašo nehezményezte, hogy a Szövetség említett tagjai nem vettek részt egyetlen kampányeseményén sem, illetve propagációs anyagokat sem biztosítottak számára. „Ez az egész egy óriási tévedés volt, nem is kellett volna ezen a listán rajta lennem” – tette hozzá Kašo.



A homonnai roma aktivista, Kašo a Szövetség Híd-platformjának jelöltje volt, és már korábban kétszer is belengette, hogy visszalép a parlamenti választáson való indulástól. Legutóbb augusztus elsején reggel kereste meg lapunkat azzal, hogy nem indul, de aztán délutánra meggondolta magát. Most azonban a visszalépését hitelesítő közjegyzői dokumentumok fényképével is igazolta, a döntése végleges. A Szövetség többi jelöltjének ugyanakkor már nem változik meg a sorszáma a választási lapon. Ezeket ugyanis már kinyomtatták. A szavazás napján a választóhelyiségekben függesztik ki, mely jelöltek léptek vissza.



Kašo, mint a Szövetség Híd-platformjának jelöltje, az után került a 18-as helyre, hogy a Sólymos László által irányított Híd vezetése úgy döntött, távozik a közös pártból. A Szövetség ennek ellenére formálisan megtartotta Híd-platformját, amelynek élére ekkor Pál Attila került, Pandy Péter pedig az Országos Tanács elnöke lett. Ez utóbbi pozíció ugyanis a pártegyesítési megállapodás szerint a Hídnak jár. Kerestük Pált, hogy kommentálja Kašo visszalépését, amit elérjük, frissítjük a cikkünket.