VIDEÓ: Kočner azt is felvette, ahogy Počiatek egy eljárás elhúzását kéri Trnkától

A felvétel 2009-ben készülhetett. Trnka és Počiatkek kedélyesen, kötetlenül és baráti hangon beszélget, sok vulgarizmust használnak – írja a Denník N. A videót minden bizonnyal Marián Kočner, a Kuciak-gyilkosság megrendelésével és a televíziós váltók hamisításával gyanúsított nagyvállalkozó vetethette fel.



Počiatkek a videó készítésekor még pénzügyminiszter, Trnka pedig főügyész volt. A két férfi részletesen átbeszélte a Tipos és Lemikon

botrányként elhíresült ügyet. Ennek lényege, hogy 2008-ban a legfelsőbb bíróság úgy határozott, az állami lottótársaság, a Tipos jogtalanul használja a Športka fogadási rendszerét és kártérítést kell fizetnie. A kártérítés összege a bírósági eljárás során közel 2

milliárd koronára (nagyjából 66,7 millió euróra) növekedett. A Športkától egy Lemikon nevű ciprusi cég vette meg e követelés behajtásának jogát. Az akkori pénzügyminiszter, Počiatek nem élt azzal a rendkívül fellebbezési lehetőséggel, amelyet a legfelsőbb ügyésznél, Trnkánál tehetett volna, inkább titokban kifizette az államkasszából a Lemikonnak a követelés első részletét. Egyes források szerint 13, más adatok szerint 16 millió euróról volt szó. A további részletek elküldését a kormány rendkívüli törvénymódosítással állította le. A Lemikon mögött akkor egy Radovan Vítek nevű vállalkozó állt, akit szoros szálak fűznek a J&T pénzügyi csoporthoz. Az ügyre cseh újságírók derítették fényt, Počiateknek pedig magyarázkodnia kellett. A közelmúltban a bíróság egyébként úgy döntött, az államnak 2008-ban nem kellett volna kifizetnie a pénzt.

A most nyilvánosságra került videóban Trnka és Počiatek arról beszél, a főügyész próbálja úgy beállítani az ügyet, hogy már nem lehetett mit tenni, ki kellett fizetni az első részletet. Arról is egyezkednek, miként lehetne késleltetni az üggyel kapcsolatos legfelsőbb bírósági döntést, illetve, hogy a sajtóban hogyan tudják átültetni az ügy számukra megfelelő értelmezését. Így a főügyész ahelyett, hogy kiderítette volna, ki követel jogtalanul több millió eurót az államtól, inkább segített az akkori pénzügyminiszternek az ügy eltusolásában.



A két férfi az első Fico-kormány széndioxid-kibocsátási kvótákkal kapcsolatos botrányáról is beszélt. Ez arról szólt, hogy az SNS vezette környezetvédelmi minisztérium jelentősen áron alul adta el azt ország rendelkezésére álló kvótákat. Ezzel az államot becslések szerint 66-75 millió euró kár érte. Az ügyért senkit nem vontak felelősségre. A felvételen Počiatek csodálkozásának ad hangot, hogy az SNS akkori vezetője Ján Slota milyen ügyesen átverte az egész államot, de még Robert Ficot, a Smer elnökét is. "Slota óriási pénzt szakított. Kitalált egy új ügyletet, amiről eddig senki sem tudott, mégpedig a kibocsátási kvótákkal való üzletelést"- mondja a videón Počiatek.

(Denník N, czg)