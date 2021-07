VIDEÓ: Jogi vizsgával felérő határátkelés. Szövetség: a szétesés anatómiája – Heti tallózó

Az Alkotmánybíróság döntése miatt újra módosulnak a külföldről való hazatérés szabályai – gyakorlatilag jogi gyorstanfolyamon esik át az ország. Aki útra kel, az a napozókrém mellé becsomagolhatja a határátkelés jogtiszta módszerekkel c. kisokost is… Heti hírösszefoglaló Sidó H. Zoltánnal:

A többször is padlóra került, ám mégis szüntelenül harcoló Robert Fico pártját, a Smert feltornázta 10 százalék fölé, miközben két, jobb sorsra érdemes formáció a szemünk láttára mállik szét vagy éppenséggel képtelen összefogni. A Szövetség fantázianevű pártunk három tagja, a Híd, az MKP és az Összefogás másfél éve képtelen érdemben megegyezni. Iszapbirkózásuk miatt tartósan az 5 százalékos parlamenti küszöb alatti létre rendezkedhetnek be, ami nem csoda, hiszen képesek összeveszni egy viseltes sliccgombon is.