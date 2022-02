Végre felújítják a pozsonyi vasúti főállomást (Képgaléria)

A városnak ugyanis sikerült aláírnia a közlekedési tárcával és a Szlovák Vasutakkal (ŽSR) azt az együttműködési memorandumot, mely alapján mindhárom fél szorosan együttműködik majd a főállomás átépítése során, és melynek köszönhetően kiírhatják a nemzetközi építész tervpályázatot az állomás és az előtte levő tér teljes körű átépítésére.

A pozsonyi főállomás történelmi épületét még 1871-ben építették a Pozsonyt Párkánnyal és Budapesttel összekötő vasútvonal miatt. 1989-ben hozzáépítették a csarnokot, amely teljes egészében eltakarta az állomás eredeti épületét, s azóta tulajdonképpen semmilyen jelentős átalakítást nem hajtottak végre az épületen. A főállomásnak jelenleg naponta több 60 ezres utasforgalma van. Az utóbbi évtizedekben számtalanszor szó esett az átépítésről, volt egy időszak, hogy a főállomást az előtte levő Liszt Ferenc térrel egy ingatlankezelő is a kezébe kapta, de még így sem sikerült beindítani az átépítést, a beruházó így végül elesett az egész projekttől.

Matúš Vallo főpolgármester történelminek nevezte az együttműködési memorandum tegnapi aláírását, ennek köszönhetően szerinte hosszú évtizedek után reálisan kezdetét veszi a pozsonyi vasúti főállomás teljes átépítésének folyamata - TASR/AP-felvétel

Mire számíthatunk?

Az egész átépítés eddigi legnagyobb problémája az volt, hogy a szóban forgó terület alatti telkeknek számtalan tulajdonosa van, s a beruházók, vagy a város az állam segítsége nélkül képtelen volt megszerezni az összes parcellát. Vallo szerint már ez sem jelent túl nagy gondot, hiszen a telkek jelentős része már a vasutak, illetve a város tulajdonában van.

Andrej Doležal közlekedési miniszter tegnap hatalmas szégyennek nevezte, hogy Szlovákia fővárosának vasúti főállomása olyan állapotban van, mint most. „Ezért is örülök, hogy reálisan kezdetét veheti az átépítés komplex projektje, amely, mondjuk meg őszintén, tovább fog tartani, mint az én megbízatási időszakom, de a lényeg, hogy a végén egy minőségi, 21. századi főállomást kapjunk” – mondta a miniszter. Elismerte azt is, hogy az államnak soha nem volt, jelenleg sincs, és a jövőben sem lesz anyagi forrása egy ilyen hatalmas projekt megvalósítására, ezért elkerülhetetlen, hogy az egész beruházást egy nagy ingatlanfejlesztő vezényelje le az alapján, amit a város és a vasút meghatároz. „A főállomás történelmi épülete megmarad, de minden más nagy valószínűséggel nem. A lényeg, hogy a projekt a kivitelező számára nyereséges legyen, tehát a biznisz szempontjából is érdekessé kell tenni ezt a beruházást, azzal, hogy a fő hangsúly a főállomáson, az embereknek nyújtott szolgáltatásokon legyen” – tette hozzá a miniszter.

Mikorra lesz kész?

A következő hónapok a projekt megvalósításához szükséges tanulmányok kidolgozásáról fognak szólni. A város és a minisztérium pontos adatok alapján akarja meghatározni, milyen irányban kellene elmozdulnia az egész átépítésnek. Ezt követően kihirdetnek egy nemzetközi építész tervpályázatot, a győztes projekt alapján fogják aztán megvalósítani a projektet.

„Az elmúlt hetekben Brünnben sikerült kiértékelni és sikeresen lezárni egy nemzetközi pályázatot az új vasúti főállomásra. Mi intenzív tárgyalásokat folytatunk a brünni verseny kivitelezőivel, és meggyőződésem, hogy a tapasztalataiknak és észrevételeiknek is köszönhetően idén év végéig mi is kihirdethetjük a nemzetközi pályázatot” – pontosított a főpolgármester. Míg kezdetét veszi a teljes átalakítás, addig a Szlovák Vasúttársaság kisebb felújításokat még elvégez, hogy a lehető legjobban növelje az utasok kényelmét. Az állomás előtti térre ezért több padot fognak kihelyezni, s az állomáson könnyebb hozzáférést akarnak biztosítani az illemhelyiségekhez.