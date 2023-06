Véghajrá indul az uniós forrásokért

Ha az energiaválságra és a hozzánk menekült ukránok megsegítésére szánt összeget sikerrel lehívjuk, még mindig bőven több mint 2,5 milliárd euró elköltetlen összeg áll rendelkezésünkre. Valóban elveszik 800 millió euró, ahogyan Ódor Lajos kormányfő meglebegtette?

Az egyelőre ki nem aknázott 4,3 milliárdból 1,1 milliárd eurót az energiaválságra, 300 millió eurót pedig az ukrán menekültek beilleszkedésére fordíthatunk. Számos kockázatos projekt fut, vagyis jó esetben csak 800 millió eurótól esünk el. Természetesen arra is van terv, hogy ezt a 800 milliót is megmentsük, viszont az is benne van a pakliban, hogy nagyobb összeg marad a brüsszeli kasszában, tekintve, hogy csak a kockázatosnak ítélt projektek együttes összege 800 millió euró.

Az unió új, 7 éves költségvetése már 2021-ben elrajtolt. E 12,6 milliárdos keretből még semmit sem hívtunk le. Ez méretes összeg, az éves hazai össztermék mintegy 13 százalékának felel meg. Fogalmazhatunk úgy, hogy Szlovákiának újra a körmére ég a munka?

Az egész Európai Unión belül nagy a csúszás, vagyis szinte mindenütt késnek a programok. Ennek elsődleges oka a világjárvány volt. Pozsony 2022-ben elfogadta az operatív programokat, ami szükséges a források merítéséhez. Ennek része az Igazságos Átmenet Alap, ami a környezetbarát, klímasemleges beruházásokat támogatja. Ebből Felső- Nyitra, Besztercebánya és Kassa megye meríthet. A másik nagy pénzügyi csomag, a Covid utáni károk mérséklését célzó Uniós Helyreállítási Alap, aminek jelentős része vissza nem térítendő támogatás, viszont már felpörgött. Szlovákia a 27 tagú unión belül hatodikként adta le programját, ezért már az összegek lehívása is elkezdődött. Az a tervünk, hogy a 2026-ig rendelkezésre álló 6 milliárdos keret mintegy felét az év végéig felhasználjuk.