Várható intézkedések: kinyitnak az üzletek, a nyári teraszok, de maradnak a szájmaszkok

Számos európai ország kezdi enyhíteni a járványellenes intézkedéseket. Dániában például hétfőtől megnyitják a fodrászatokat és az autósiskolákat, az éttermek, kávézók vagy kocsmák még zárva maradnak. Hasonló lépéseket foganatosítottak Csehországban, Ausztriában és Németországban, Szlovákia hétfőn csatlakozik ezen országokhoz, bár sok téren már előbbre járunk. Például Ausztriában és Németországban csak most nyitják meg az autószervizeket vagy a textil- és méteráruboltokat, ezen üzletek nálunk már három hete nyitva vannak.

Kéthetes ütemterv

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő hétfőn fogja ismertetni azt a menetrendet, mely szerint beindul a járványellenes intézkedések enyhítése. Örömmel fogadta, hogy a válságstáb ülésén a héten nemcsak a mostani koronavírus-járvány szemszögéből vizsgálták a gazdaságot, hanem távolabbi jövővel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoztak. Konkrét intézkedéseket ugyan csak hétfőn ismertetnek, az eddig elérhető információk alapján viszont feltételezni lehet, körülbelül milyen forgatókönyv szerint enyhítik majd az intézkedéseket.

A pontos ütemtervet epidemiológusok, járványügyi szakértők és orvosok fogják kidolgozni. Részleteket egyelőre nem tudni, annyi viszont biztos, hogy az intézkedések enyhítését az újonnan regisztrált fertőzöttek számához fogják igazítani. A nyilvánosságra került információk szerint, ha kevés lesz a fertőzött, akkor kéthetes intervallumokban újabb és újabb enyhítések lépnek életbe. Ellenkező esetben, ha romlik a helyzet, a korábbi engedélyeket visszavonhatják, s ismét szigoríthatják az előírásokat.

A kéthetes intervallum azért fontos – s ezt Zuzana Krištúfková epidemiológus is hangsúlyozta korábban a Sme napilapnak – mert ennyi a koronavírus lappangási ideje, így a szakértők fel tudják mérni, hogy pozitív vagy negatív hatása volt-e az újabb enyhítéseknek.

Csehországban például napi 400 újonnan regisztrált fertőzött a felső határ – ez alatt enyhítenek, ha viszont e fölé emelkedik a fertőzöttek száma, nem folytatják az előírások enyhítését, vagy ismét szigorítják a szabályokat. Szlovákiában minden jel szerint a regisztrált fertőzöttek öt százaléka jelenti majd a felső határt. Ha a tegnapi adatokból indulunk ki, amikor a csütörtöki mérések után már 1049 fertőzöttet regisztráltak, akkor a napi körülbelül 50 újonnan regisztrált fertőzött jelentené azt a határt, mely alatt enyhíti az állam az óvintézkedéseket.

Mit nyithatnának meg?

Erre sem kaptunk lapzártáig egyértelmű választ, viszont más európai országokban meghozott döntések, valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján arra lehet következtetni, hogy első hullámban azokat a kisebb alapterületű üzleteket fogják megnyitni, amelyek eddig zárva voltak. A kormány értelemszerűen a lehető legtovább halogatja a nagy bevásárlóközpontok, illetve olyan üzletek megnyitását, amelyeknek jelentős a befogadóképessége. Minél kevesebb ember tartózkodik egy zárt helyen, annál jobb. Pontosan ezért élveznek majd elsőbbséget a fedetlen sportlétesítmények is, amelyekben a szabad ég alatt lehet sportolni.

Még a nyári szünet előtt engedélyezhetnék, hogy a kocsmák és éttermek megnyissák a nyári teraszokat, a benti helyiségekben viszont tilos lesz tartózkodni, felszolgálni. A szigorú higiéniai előírások ezen teraszokra is érvényesek lesznek, az asztalokat nagyobb távolságban kell majd elhelyezni egymástól, tehát értelemszerűen csökkenni fog a teraszok befogadóképessége. Az edzőtermek is kinyithatnának azzal a feltétellel, hogy az öltözők és mosdók zárva maradnak, s ugyancsak korlátozott mennyiségű embert engednek be egy időben.

Már a következő hónap, tehát május második felében megnyílhatnának fokozatosan a fodrászatok, a kozmetikusok is újra fogadhatnák klienseket, és zöldet kaphatnának a masszázsszalonok is. Mindez természetesen a járvány alakulásától és attól függ, miben egyeznek meg a következő napokban a szabályok enyhítésén dolgozó szakértők.

Nyaralás nélkül

A tengerparti, s gyakorlatilag bármilyen külföldi nyári szabadságról idén lemondhatunk. Az államok egyike sem tervezi belátható időn belül törölni a határzárakat, sok ország csak saját állampolgárait engedi be a területére, s nekik is kéthetes kötelező karanténba kell vonulniuk. Ez Szlovákiában sem fog megváltozni, mint ahogy az sem, hogy a szállodák még néhány hónapig zárva maradnak, tehát a hazai nyaralásra sem lesz túl sok lehetőség.

A kultúrára várva

Kulturális eseményeket, koncerteket, színházi előadásokat is legkorábban csak ősszel lehet megtartani, ám azt is akkor, ha jelentősen csökken a fertőzöttek száma, s a rendezvényeken is betartják a szigorú higiéniai előírásokat. Valószínűsíthető, hogy a mozikban és a színházakban jelentősen korlátozzák a nézők számát, s nem kizárt, hogy a nézőtereken eleinte csak minden második sorba árulnak jegyeket, és egy sorban is több ülést hagynak üresen a nézők között.

Maradnak a szájmaszkok

A legnagyobb valószínűséggel meg kell barátkoznunk azzal, hogy a szájmaszkok életünk részévé válnak, s lehet, még jövő ilyenkor is kötelező lesz a viseletük. A szakértők már nyíltan állítják, az országban annak köszönhetően tudtuk olyan jól kezelni eddig a járványt, hogy nagyon korán kötelező lett a szájmaszkok viselése, s a lakosok túlnyomó többsége becsületesen hordja is a szájmaszkot.

Az Európai Unió tagállamai közül Szlovákia rendelte el elsőként a szájmaszkok vagy más arctakarók kötelező viselését. Ausztriában például csak nemrég rendelték el a szájmaszkok viselését üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. London polgármestere, Sadiq Khan pedig tegnap felszólította a kormányt, tegye kötelezővé a szájmaszkok viselését minimum a bevásárlások során és a tömegközlekedési eszközökön, más országok tapasztalatai ugyanis igazolják, ez az egyik leghatékonyabb intézkedés a vírus terjedésének lelassítására.