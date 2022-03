Ukrajnai háború: Szükségszállás és vonattal menekülés

Pozsony Főrév (Ružinov) városrészében újabb szükségszállásokat nyitottak meg az Ukrajnából menekülő emberek számára. A fővárosban eddig rendelkezésre bocsátott helyek ugyanis a hétvégén beteltek. Kultúrházakban és tornatermekben kialakított szállásokról van szó, amelyeket rövid időre vehetnek igénybe az emberek és amelyek a polgári védelem hatáskörébe tartoznak. Martin Chren, Főrév polgármestere a TASR hírügynökségnek elmondta, kisebb gyűjtéseket fognak szervezni és továbbra is várják az ukránul is beszélő önkéntesek, illetve egészségügyi személyzet jelentkezését.

Az ukrán–szlovák határról érkező menekültek nagy része először Nagymihályra és Kassára érkezik. Kassa megye önkormányzata egy olyan online rendszert állított üzembe, amely a háború elől menekülő emberek elszállásolását hivatott segíteni.

Pozsony segít

Miután a menekültek elhagyták Ukrajnát, a legnagyobb részük vasúton utazok tovább. A szlovákiai, de a magyarországi nagyobb pályaudvarokon állandósult a háború elől menekülő emberek látványa. A kelet-szlovákiai országrészből, de a Budapestről Pozsonyba induló vonatokkal is folyamatosan érkeznek a menekültek. A pozsonyi önkormányzat a fővárosi pályaudvaron egy infopultot állított fel, ahol tolmácsok és önkéntesek segítenek abban, hogy a szálláslehetőségekről, a továbbutazás módjairól tájékoztassák az ideérkezőket. Az Ukrajnából érkező nem ukrán állampolgárokat pedig az országuk pozsonyi nagykövetségére irányítják. Az infopultnál dolgozó koordinátorok az átmeneti menekültstátusz igénylésében is segítséget nyújtanak. A legtöbben azonban, akár néhány napos pozsonyi pihenő után, inkább továbbutaznak, az itt áthaladó ukrajnaiaknak csak töredéke igényli a menekültstátuszt. Az állomás emeletén a várótermet és a korábbi éttermet az ukrajnai családok számára fenntartott ellátóhellyé alakították át. Szendvicsekkel, meleg teával várják őket, de a gyerekek számára egy játszósarkot is kialakítottak. A falakon a háborút megélt gyerekek rajzai láthatóak. Ukrajnából szinte kizárólag nők és gyerekek menekülnek, hiszen a 18–60 év közötti férfiak nem hagyhatják el az országot. A pozsonyi állomás épületében ukrán nyelvű tájékoztató feliratokat helyeztek el. Megnyitották számukra az egyébként lezárt mosdókat. Az itt várakozóknak a szlovákiai mobilszolgáltatók ingyen SIM-kártyát kínálnak, amely néhány euró értékben telefonálásra és 10 GB mobilinternet-használatra ad lehetőséget.

Ingyenes utazás

Hétfőn a nyitrai önkormányzat korábban pedig a pozsonyi is bejelentette, hogy az ukrajnai menekültek ingyen utazhatnak a városi tömegközlekedés járatain. Tomáš Kováč, a szlovák állami vasúttársaság szóvivője elmondta, hogy a háború elől menekülő ukrajnai állampolgárok ingyenesen utazhatnak a vonatokon is. Ehhez ukrajnai, személyazonosságukat igazoló dokumentumot kell felmutatniuk. A velük tartó kiskorúak is ingyen utazhatnak. A jegypénztáraknál nullaeurós, regisztrációs jegyet kell váltaniuk az utazáshoz. Az Ukrajnából menekülő nem ukrán állampolgároknak azonban a rendes díjszabás szerint kell jegyet vásárolniuk. A szóvivő arról is beszélt, hogy a keletről nyugati irányba haladó távolsági vonatokon hamarosan az ukrán nyelvű hangos utastájékoztatás is működni fog. Illetve igyekeznek a menekülteket arról tájékoztatni, mely állomásokon szállhatnak át a Csehországba, Ausztriába, Németországba, esetleg Magyarországra tartó vonatokra.

Budapest megálló

Ahogy Pozsonyba, a magyar fővárosba is folyamatosan érkeznek az ukrajnai menekültek. A Nyugati pályaudvaron a különböző civil szervezetek és egyházak, illetve a katasztrófavédelem szervezi az ellátásukat. A Magyarország keleti határvidékéről érkező embereket Pozsonyhoz hasonlóan ukrán nyelvű táblák segítik a tájékozódásban. A pályaudvar egyik oldalsó termében alakítottak ki egy ellátópontot, ahol ételt és italt, de tisztálkodási szereket is kaphatnak az emberek. Ezt a pontot a Magyar Református Szeretetszolgálat működteti. Egy másik teremben az adományok átvételét szervezték meg. A pályaudvarról kilépve ugyancsak különböző szervezetek igyekeznek ruhaadománnyal és étellel segíteni a háború elől menekülő embereket. Egy 14 éves kislány pedig teával kínálta őket. A felajánlásokból egy egészségügyi ellátópontot is sikerült felállítaniuk az önkénteseknek. A helyszínen mobilvécéket helyeztek el.

A jegypénztáraknál, az átmeneti szállást szervező sátornál tolmácsok segítik a kommunikációt. A menekülteknek szállást közvetítő sátorban dolgozó Racskó Gábor aktivista lapunknak elmondta, a különböző önszerveződések, civil szerveződések munkáját központilag nem koordinálja az állam, igyekeznek egymáshoz igazodva dolgozni. „Segítünk a menekülteknek, hogy egy-két éjszakára megszálljanak, vagy segítséget nyújtunk számukra, hogy tovább utazzanak például Pozsonyba” – mondta az aktivista. Arról is beszélt, inkább azok maradnak Magyarországon, akik abban bíznak, hogy hamar véget ér a háború és rövid időn belül haza tudnak térni. Racskó elmondta, mindenekelőtt szálláslehetőségekre van szükség. „Előfordul, hogy hat órát is várakozni kell, míg találunk valakinek helyet” – mondta. A szlovákiaiakhoz hasonlóan a magyarországi mobilszolgáltaók is ingyenes SIM-kártyát ajánlanak fel a menekültek számára.