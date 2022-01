Újraindul a kulturális élet, de nem a Covid-automata szerint

A kormány döntése értelmében januártól 10-től a kulturális rendezvényeket is megnyitják az OP-rezsimbe tartozók előtt. Emellett már a bevásárlóközpontokban is engedélyezik az étkezést az arra kijelölt zónákban. A Covid-automata viszont továbbra sem lép életbe.

Pozsony | A kormány döntése értelmében januártól 10-től a kulturális rendezvényeket is megnyitják az OP-rezsimbe tartozók előtt. Emellett már a bevásárlóközpontokban is engedélyezik az étkezést az arra kijelölt zónákban. A Covid-automata viszont továbbra sem lép életbe.

A kulturális rendezvények engedélyezéséről már napok óta zajlott a vita, miután a Nyissuk meg a kultúrát nevű kezdeményezés arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi előírások igazságtalanok, hiszen járványügyi szempontból az éttermekben gyorsabban terjed a vírus, a vendéglátósok mégis kinyithattak január 3-án, a színházak viszont továbbra is zárva vannak. A kezdeményezés által indított petíciót több mint háromezren írták alá.

Ezt követően az SaS és a Za ľudí is a művészek oldalára állt.

„Kezdeményezni fogjuk, hogy a színházak, a mozik és a koncerttermek az oltottak és a fertőzésen átesettek előtt megnyithassák a kapuikat”

– jelentette ki Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter.

A kormány a pénteki ülésén el is fogadta a javaslatot, erről Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter számolt be a közösségi oldalán.

Mint írta, a rendezvényeken legfeljebb 50 látogatót fogadhatnak majd, és csakis az OP-rezsimbe tartozókat engedhetik be. A részleteket a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) rendeletében pontosítják.

„A hosszú politikai egyeztetés után, amelyet a miniszterelnökkel, az egészségügyi miniszterrel és a szakértőkkel folytattunk, végre előrelépést értünk el”

– kommentálta az eseményeket a kulturális tárcavezető.

Újabb változás

A másik fontos változás a bevásárlóközpontok működésére vonatkozik, ezt már az ÚVZ SR új, pénteken kiadott rendelete teszi lehetővé. Ennek értelmében már január 7-től, azaz péntektől engedélyezték, hogy a bevásárlóközpontokon belül az úgynevezett foodcourtokban, vagyis az étkezésre kijelölt zónákban is olyan szabályok legyenek érvényben, mint az éttermekben.

Ez azt jelenti, hogy a helyszínen csakis az oltottak és a fertőzésen átesettek fogyaszthatnak, be kell tartani az asztalok közti kétméteres távolságot, legfeljebb csak 4 személy ülhet egy asztalnál (kivéve, ha egy háztartásban élőkről van szó, akkor akár többen is), és a vendégek létszáma nem haladhatja meg a maximális kapacitás 50 százalékát. Azok, akik nem tartoznak az OP-rezsimbe, legfeljebb elvitelre kérhetik az ételt, a helyszínen nem fogyaszthatnak. A foodcourtokon kívül továbbra is tilos az étkezés a bevásárlóközpontokban, legyen szó akár oltottakról, akár oltatlanokról.

A rendeletben továbbá kiemelték, hogy ezen a hétvégén csak este 8-ig fogadhatnak vendégeket az éttermek és a foodcourtok, mivel még mindig érvényben van a kijárási tilalom. Nyolc után ugyan még nem kell bezárniuk, de már csak kiadást vagy kiszállítást végezhetnek. Januártól 10-től, vagyis hétfőtől viszont már eltörlik a kijárási tilalmat, ezzel pedig minden nyitvatartással kapcsolatos korlátozás is eltűnik.

Automata nélkül

A kormány pénteken arról is döntött, hogy január 18-ig még biztosan nem lép életbe a Covid-automata. Ez azt jelenti, hogy a regionális korlátozások helyett továbbra is egész országra kiterjedő járványügyi előírások lesznek érvényben, és nem frissül majd a regionális járványtérkép sem, amely alapján ősszel szabályozták az intézkedéseket.

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője azt mondta, azért kellett ilyen javaslatot elfogadni, mert a kormány az őszi rendeletében csak a kijárási tilalom idejére függesztette fel az automata működését. Ez azonban hétfőn véget ér, vagyis a jogszabályok értelmében újra életbe lépne a dokumentum, viszont a kormány nem akar visszatérni az automatához.

Zuzana Krištúfková, a szakértői konzílium epidemiológusa ezt a következő hullám érkezésével indokolja.

„A konzílium nem a regionális Covid-automatát javasolja, hanem az országos lezárásokat, tekintettel az omikron variáns miatti következő hullámra, amely nagyon gyorsan szét fog terjedni az országban”

– jelentette ki a szakértő.

Richard Kollár, a Tudomány segít kezdeményezés matematikusa azt mondja, más országokban sem tudják eldönteni, milyen intézkedéseket vessenek be az omikron ellen. Szlovákiában ráadásul kifejezetten alacsony az átoltottság, ami csak nehezíti a helyzetet.

(nar, TASR, Nový čas)