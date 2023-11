Újraindították a nyomozást Lučanský volt rendőrfőnök halála ügyében

A Főügyészség idén márciusban utasítást adott a büntetőeljárás újraindítására ebben az ügyben. Az újbóli vizsgálat részeként a bizonyítékokat helyre kellett volna állítani.

Az ellenőrzési hivatal nyomozója a vizsgálat befejezése után 2023. szeptember 13-án ismét megszüntette a büntetőeljárást, kijelentve, hogy a ZVJS tisztjei nem követtek el bűncselekményt

– mondta Marián Spišák, az Eperjesi Kerületi Ügyészség szóvivője.

Mivel az áldozat megbízott ügyvédje, Miroslav Radačovský panaszt nyújtott be a döntés ellen, az ügy még mindig folyamatban van. A határozatot és az ügy iratait a felügyelő ügyésznek küldték meg határozathozatalra, a panaszról viszont még nem született döntés.

A múlt héten több koalíciós képviselő és Radačovský EP-képviselő azt a látszatot próbálta kelteni, hogy magát a halál okát is újfent kivizsgálják – írja a SME. Az ügyészség azonban megerősítette, hogy a nyomozás végkövetkeztetése, amely kizárta, hogy Lučanský sérüléseit más személy is okozhatta volna, továbbra is érvényes.