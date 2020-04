Újabb idősotthonban igazolták a koronavírust

Pozsony | Szerdán 2967 tesztet végeztek az országban, és meg is lett az eredménye: még sohasem regisztráltak egy nap alatt annyi fertőzöttet, mint akkor. Sokan közülük roma telepeken élnek, de a Bazini járásban is megugrott a betegek száma. A járás központjában levő idősotthon igazgatója, akinek az intézményében több lakó megfertőződött, pénteken távozik a székéből, s egy újabb idősotthonban is igazolták a vírust.