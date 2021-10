Újabb állomáshoz érkezett a vakcinaprogram

A szlovák oltási program októberben újabb fázisba lépett, hiszen az egészségügyi minisztérium lehetővé tette a koronavírus elleni vakcina harmadik dózisának beadását. Hasonlóan, ahogy a vakcinaprogram elején, most is különféle csoportokba sorolják az érdeklődőket, annak függvényében, hogy mekkora kockázatot jelent számukra a koronavírus. Az év elején összeállított sorrenden viszont némileg módosított a minisztérium. Az első körben ugyanis azok jelentkezhetnek, akik valamilyen immunhiányos betegséggel küzdenek.

Már küldik az SMS-eket

Ezek az emberek a vakcinaprogramon belül külön csoportot alkotnak, ők élveznek elsőbbséget. Náluk a megfertőződés esélye különösen magas, hiszen elképzelhető, hogy a második dózis után sem jelentkezett a szükséges immunreakció, tehát alig van, vagy egyáltalán nincs védettségük. Éppen ezért a szakértők az esetükben úgynevezett kiegészítő dózisról beszélnek, amelyet 4 héttel a második adag beadása után már lehet kérvényezni.

Az egészségügyi minisztérium hétfőn arról értesítette lapunkat, hogy az NCZI már megkezdte a tájékoztató SMS-ek kiküldését az immunhiányos betegeknek. Itt meg kell jegyezni, hogy szeptemberben több mint 10 ezer személy már kapott egy hasonló szöveges üzenetet, akiket idén tavasszal még az elsők között oltottak be. Pár nappal később azonban arról tájékoztatták őket, hogy a korábbi SMS tévedés volt, így tekintsék tárgytalannak.

Orvosi igazolással

A most kiküldött üzenetek azonban már valóban érvényesek. A tárca beszámolója szerint többek közt olyan betegeknek küldik őket, akiket éppen valamilyen daganatos betegséggel kezelnek, vagy pedig olyan gyógyszereket szednek, amelyek jelentősen elnyomják az immunrendszert (például különféle autoimmun betegségek esetében). A minisztérium viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy talán nem mindenki kapja meg az üzenetet.

„Ha a páciensnek megvannak az egészségügyi okai, de mégsem tájékoztatta őt az NCZI, abban az esetben is be lehet adni a vakcinát a kezelőorvos igazolása alapján”

– írta a tárca sajtóosztálya. Az orvosi igazolással el lehet látogatni a legközelebbi vakcinaközpontba, ahol előzetes regisztráció nélkül adják be az újabb dózist.

Az egészségügyi minisztériumnál afelől is érdeklődtünk, hogy eddig hány személynek adták be a harmadik dózist. Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője elmondta, eddig 277 személynek adták be a kiegészítő dózist. Hozzátette, további 14 ezer érdeklődő regisztrált a harmadik adagért.

Az idősotthonok

Az oltási program következő fázisában három csoport található: az 55 év felettiek, a 18 év felettiek valamilyen komoly betegséggel, amely megnövelheti a súlyos lefolyás kockázatát, illetve azok a 18 év felettiek, akik gyakran kerülnek kapcsolatba a betegséggel (például az egészségügyi dolgozók vagy az idősotthonok gondozói). Esetükben a szakértők nem kiegészítő, hanem úgynevezett megerősítő adagról beszélnek, hiszen náluk az oltás után kialakult a megfelelő védettség, viszont idővel lecsökkent. Ők legkorábban 6 hónappal a második dózis beadása után kérvényezhetik a harmadik adagot.

Az oltóprogramon belül speciális csoportot képeznek az idősotthonok, hiszen ezeknél a helyszínen, a mobil oltócsapatok segítségével adják be a vakcinát. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter nemrégiben elmondta, az idősotthonok üzemeltetői már kérvényezhetik az oltócsapatokat, amelyek a lakókat és a dolgozókat egyaránt beoltják. Pusztán az a feltétel, hogy egy intézményen belül legalább 5 érdeklődő legyen.

Felkerestük a munkaügyi tárcát is, és rákérdeztünk, hány idősotthonban kérvényezték a harmadik dózist.

„A mai napig, vagyis október 18-ig 112 idősotthon jelentkezett a minisztériumnál. Minden egyes kérvényt ellenőriztünk, majd eljuttattuk az egészségügyi minisztériumba. A többi beérkező kérvénynél is így fogunk eljárni”

– reagált lapunknak a tárca. Arról viszont, hogy az oltócsapatok mikor kezdenek ellátogatni az egyes intézményekbe, már nem tudtak tájékoztatást adni, mivel ezt a sorrendet az egészségügyi tárca határozza meg. Utóbbinál is érdeklődtünk, de az erre vonatkozó kérdésre egyelőre nem kaptunk választ.