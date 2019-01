Új konzervatív párt alakul Szlovákiában. A projektet Anna Záborská parlamenti képviselő, valamint Richard Vašečka (független) és Branislav Škripek európai parlamenti képviselők hozzák létre. Erről a Postoj napilap számolt be azzal, hogy a párt megalakulásának bejelentése napok kérdése.

Pozsony | Új konzervatív párt alakul Szlovákiában. A projektet Anna Záborská parlamenti képviselő, valamint Richard Vašečka (független) és Branislav Škripek európai parlamenti képviselők hozzák létre. Erről a Postoj napilap számolt be azzal, hogy a párt megalakulásának bejelentése napok kérdése.

A párt a KDH és az OĽaNO tagjaiból alakul, akik a napilap szerint nem voltak elégedettek Alojz Hlinának és Igor Matovičnak, azaz a két említett párt vezetőjének a politikájával.

Záborská hétfőn (január 21.) jelentette be a KDH-ból való távozását. Rajta kívül Škripek és Vašečka lesz a párt tagja, de a Postoj napilap szerint az OĽaNO parlamenti frakciójának konzervatív beállítottságú tagjai között további nevek is felmerültek. Az új konzervatív párt már az idei európai parlamenti választásokon is indulni fog. Škripek, az OĽaNO további képviselőivel együtt, a napokban tájékoztatja Matovičot a mozgalomból való távozásukól.