Új adószabályokra számíthatnak az egyéni vállalkozók

„A jelenlegi adózási rendszer rendkívül igazságtalan az alkalmazottak kárára” – mondta el Igor Matovič a pénzügyminisztérium által tervezett adóreform egyéni vállalkozókat érintő változásait bemutató hétfői sajtótájékoztatóján. A pénzügyminiszter szerint az állam működéséhez jelenleg a legnagyobb mértékben az alkalmazottak járulnak hozzá.

„A nagyjából 2 millió szlovákiai alkalmazott évente együttesen mintegy 16 milliárd euróval járul hozzá az államkassza feltöltéséhez. Egy alkalmazott így évente átlagosan 8 ezer eurót fizet az államnak. A 400 ezer egyéni vállalkozó ezzel szemben együttesen 800 millió eurót fizet az államnak, egy egyéni vállalkozóra így évente átlagosan 2 ezer euró jut”

– mondta el Matovič. Szerinte 2,4 milliárd euróval nagyobb összeg lenne az államkaszában, ha az egyéni vállalkozók is akkora összeget fizetnének, mint az alkalmazottak. Matovič egy konkrét példán is bemutatta a különbséget, példaként egy olyan dolgozót említve, akinek a teljes bérköltsége 1352 euró. Míg egy alkalmazott teljes adó- és járulékterhe ez esetben 42,8 százalék, vagyis 773 euróhoz jut, egy egyéni vállalkozó teljes adóterhe 6,6 százalék, vagyis 1262 eurót kap.

29%-os átalányadó

A pénzügyminisztérium az adóreformmal azt szeretné elérni, hogy legalább részben enyhítsék az alkalmazottak és egyéni vállalkozók közötti különbségeket, még ha ezeket teljes mértékben nem is számolják fel. A pénzügyminiszter 29 százalékos átalányadót javasol azoknak, akik jelenleg igénybe veszik az átalánykiadásokat, és nem szeretnének bíbelődni a könyveléssel. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy például a havi 1000 eurót kereső egyéni vállalkozó 290 eurót fizetne ki adóként és járulékként, miközben semmilyen regisztrációra, könyvelésre nem lenne szüksége, és ellenőrzéstől sem kellene tartania. Elég lenne évente egyszer elszámolni a bevételeivel. Ezt minden egyéni vállalkozó igénybe vehetné. Akik valós kiadásokat könyvelnek el, azoknak ugyanolyan rendszert terveznek, mint az alkalmazottaknak, csak épp nem 39 százalékos járulékot fizetnének, hanem 29 százalékosat, miközben az adó 19 százalékos lenne. „A Sme rodina és a Za ľudí támogatja az ötletet” – mondta el Matovič a kérdésre, hogy milyen támogatottsága van a reformjavaslatának a kormánykoalíción belül.

Éttermi szolgáltatások

A koronavírus-járvány okozta bevételkieséseik miatt a pénzügyminisztérium módosítani szeretne az éttermi szolgáltatások adózásán is. Az ezekre rakódó jelenlegi 20 százalékos áfakulcsot 10 százalékosra csökkentenék, ezzel párhuzamosan azonban a borravalót is megadóztatnák. Ez az áfacsökkentés 40 millió eurós bevételkiesést okozna az államnak, Matovič szerint ezért az éttermektől több járulékos szolgáltatást is elvárnának. Egyrészt, az éttermek által kínált minden egyes ételből fél áron gyermekmenüt is kellene kínálniuk, amely a normál menü fele lenne. Be kellene vezetniük az ekomenüt is, vagyis minden egyes menüből a felnőtteknek is kellene fele akkora adagot kínálniuk, ami a normál ár háromnegyedébe kerülne. Minden ételhez automatikusan járna egy kancsó víz. Végül pedig a borravalóként kifizetett összeget az étteremnek az alkalmazottak között kellene szétosztania a bérhez járuló jutalomként.

Az idegenforgalmi szolgáltatások fellendítése érdekében Matovič a 60 év felettiek számára 300 eurós utazási és éttermi bónuszt is adna, amire azonban csak azok lennének jogosultak, akik idén július elsejétől december végéig beoltatják magukat a koronavírus ellen. A bónuszt a jövő év folyamán vehetnék igénybe, és átruházható lenne más személyre is.