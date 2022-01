Tudta? Ebben az esetben ingyenes a PCR-vizsgálat

Javasolják, akinek a koronavírus-fertőzésre utaló tünetei vannak, ide kattintva regisztráljon tesztre. A kérdőívet kötelező a valóságnak megfelelően kitölteni és az összes tünetet bejelölni.

„Fontos, hogy a jelentkezők helyesen, a valóságnak megfelelően tüntessék fel azokat a tüneteket, amelyek náluk jelentkeznek – legyen szó a 38 Celsius-fok feletti testhőmérsékletről, köhögésről, ízületi és izomfájdalmakról, hidegrázásról, a szaglás vagy ízlelés elvesztéséről” – mondta Alžbeta Sivá, az NCZI szóvivője. Hozzátette: a koronavírus delta és omikron variánsa miatt eltérők lehetnek a fertőzés tünetei.

A tünetek alapján kap a tesztre jelentkező minél korábbi időpontot a tesztelésre, a lehető legközelebb a lakhelyéhez.

Átmeneti lakhelyet is meg lehet adni, nem csupán az állandót. Azok is jelentkezhetnek ingyenes tesztre, akik műtét előtti kivizsgálásra vagy tervezett orvosi beavatkozásra mennek. „Ebben az esetben fontos megadni a kórházba vonulás dátumát, hogy a tesztet időben el lehessen végezni” – közölte az egészségügyi minisztérium. A PCR-teszt pozitív antigénteszt után is ingyenes.