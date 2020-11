Tudjuk, milyen feltételek mellett nyitná a miniszter az iskolákat

A központi válságstáb bízta meg múlt héten az oktatási minisztert azzal, hogy hétfőn ismertessen egy tervet, milyen feltételek mellett lehetne újranyitni az iskolákat. A terv elkészült, a válságstáb viszont nem ülésezett – nem derült ki, miért. Az sem nyilvánvaló, mit gondol a koalíciós SaS miniszterének tervéről a kormányfő, Igor Matovič (OĽaNO), aki állítólag egy teljesen új tesztelési rendszeren dolgozik. „Tény, hogy minden további halasztással csökken a terv megvalósításának lehetősége, mint ahogy annak esélye is, hogy a gyerekek karácsonyig visszatérnek az iskolákba” – közölte tegnap Gröhling.

Legalább 70 százalék

A miniszter akkor nyitna meg egy iskolát, ha diákjainak legalább 70 százaléka leteszteltetné magát; ráadásul minden diákkal legalább egy törvényes képviselőjének is abszolválnia kellene a tesztet. Ha kevesebb diák venne részt a tesztelésen, akkor az adott iskola zárva maradna, s folytatódna a távoktatás. Ha a tanárok kevesebb mint 30 százaléka mondja, hogy nem vesz részt a tesztelésen, akkor az igazgatónak nem is kell megszerveznie a szűrést.

Másrészt, ha elegendő diákot tesztelnének le, akkor az iskolába azokat a diákokat is beengednék, akik nem rendelkeznek negatív PCR- vagy antigénteszttel. Az iskolába való belépéshez ugyanis elegendő lenne egy becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a diák egészséges.

Hétvégi tesztelés

Gröhling terve azzal számol, hogy a diákok legkorábban jövő kedden, december 8-án visszatérhetnének az iskolákba, így a teszteléseket már ezen a hétvégén, december 4. és 6. között lehetne megtartani. A keddi nyitás az iskolák fertőtlenítése miatt ajánlott. Azt, hogy az iskolák, az önkormányzatokkal együttműködve képesek lesznek néhány nap alatt megszervezni a tesztelést, kérdéses, hiszen egyelőre még a központi válságstáb sem hagyta jóvá a tervet. A jövő heti iskolanyitás esetén a jelenleg is működő mintavételi pontokon, december 2-től elvégzett antigén és PCR-teszteket is elfogadnák. Ebben az esetben is az igazgatóknak kellene felmérniük, mennyi diák venne részt az iskolában szervezett tesztelésen és mennyit vinnének el a szülők más mintavételi pontra.

A tesztelés második fordulója január 7. és 9. között lenne azzal, hogy a gyerekek ezt követően január 11-én térnének vissza az iskolákba. Ha a miniszter terve nem valósulna meg és nem fogadnának el mást sem, akkor a gyerekek csak a téli szünet után, január 8-án mehetnének vissza az iskolákba.